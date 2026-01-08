El concurso de carnaval de Cabra reunirá a diez agrupaciones de cinco provincias andaluzas

A un total de 10 agrupaciones, siete en la modalidad de comparsas y tres en la de chirigotas, asciende el número de agrupaciones que se darán cita en el Teatro El Jardinito de Cabra para tomar parte en su concurso de agrupaciones carnavalescas, cuyas semifinales tendrán lugar los días 30 y 31 de enero y la gran final, el 6 de febrero, según ha dado a conocer la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, confirmando la continuidad de un certamen "participativo, interprovincial y plenamente consolidado".

Un número de formaciones que, indicaba, "vuelven a consolidar a este certamen como referente en el centro de Andalucía", destacando además que la procedencia de los grupos, con cinco provincias representadas, "aporta riqueza y diversidad a esta sana competición coplera, lo que engrandece la fiesta y refuerza su proyección regional".

Comparsas y chirigotas

En la modalidad de comparsas están inscritas La Última Esperanza, de Montilla; las jiennenses El Verdugo, de Vilches, Robín Ojú, de Martos, y La Pillería, de Alcalá la Real; la malagueña La Llave, de Campillos, y las granadinas Los Coloraos y La partida, ambas de Loja.

Y en la modalidad de chirigotas comparecerán las agrupaciones Los Working Dead, de Torredonjimeno (Jaén); Chirigota poco Infantil: el Tamaño no Importa, de la capital cordobesa, y Tenéis el Cielo Ganao, de Cabra, que defienden el primer premio conseguido el pasado año con la chirigota Yo tan de Cabra y tú tan Cabrón.

Lama ha puesto de relieve que el concurso carnavalesco egabrense "es un escaparate del talento carnavalesco andaluz, pero también es un elemento dinamizador de nuestra ciudad, con impacto directo en la hostelería, el comercio y la agenda cultural", añadiendo que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por cuidar a los grupos y todo lo relativo a la organización del certamen, a fin de que tanto la afición como los participantes se sientan como en casa".

La venta de entradas

De igual forma ha agradecido "el compromiso de todos los grupos participantes, pero especialmente el de la chirigota egabrense con la que mantenemos un diálogo continuo para seguir fortaleciendo una fiesta que es patrimonio vivo de Cabra", concluyendo que "el carnaval es convivencia, creatividad y motor social, además de una seña cultural de nuestra tierra que debe seguir latiendo con fuerza en el corazón de Andalucía".

En los próximos días, la delegación de Feria y Fiestas dará a conocer la información relativa a la venta de entradas (horarios y puntos de venta) a través de los canales institucionales del Ayuntamiento.