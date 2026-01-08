Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turísticoTrenesSubastasJubilados UCOVariante OesteEl ArcángelCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

En El Jardinito

El concurso de carnaval de Cabra reunirá a diez agrupaciones de cinco provincias andaluzas

Las semifinales tendrán lugar los días 30 y 31 de enero y la gran final el 6 de febrero 

Chirigota egabrense 'Yo tan de Cabra y tú tan cabrón' en la edición de 2025.

Chirigota egabrense 'Yo tan de Cabra y tú tan cabrón' en la edición de 2025. / J. Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

A un total de 10 agrupaciones, siete en la modalidad de comparsas y tres en la de chirigotas, asciende el número de agrupaciones que se darán cita en el Teatro El Jardinito de Cabra para tomar parte en su concurso de agrupaciones carnavalescas, cuyas semifinales tendrán lugar los días 30 y 31 de enero y la gran final, el 6 de febrero, según ha dado a conocer la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, confirmando la continuidad de un certamen "participativo, interprovincial y plenamente consolidado".

Un número de formaciones que, indicaba, "vuelven a consolidar a este certamen como referente en el centro de Andalucía", destacando además que la procedencia de los grupos, con cinco provincias representadas, "aporta riqueza y diversidad a esta sana competición coplera, lo que engrandece la fiesta y refuerza su proyección regional".

Comparsas y chirigotas

En la modalidad de comparsas están inscritas La Última Esperanza, de Montilla; las jiennenses El Verdugo, de Vilches, Robín Ojú, de Martos, y La Pillería, de Alcalá la Real; la malagueña La Llave, de Campillos, y las granadinas Los Coloraos y La partida, ambas de Loja.

Y en la modalidad de chirigotas comparecerán las agrupaciones Los Working Dead, de Torredonjimeno (Jaén); Chirigota poco Infantil: el Tamaño no Importa, de la capital cordobesa, y Tenéis el Cielo Ganao, de Cabra, que defienden el primer premio conseguido el pasado año con la chirigota Yo tan de Cabra y tú tan Cabrón.

Lama ha puesto de relieve que el concurso carnavalesco egabrense "es un escaparate del talento carnavalesco andaluz, pero también es un elemento dinamizador de nuestra ciudad, con impacto directo en la hostelería, el comercio y la agenda cultural", añadiendo que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por cuidar a los grupos y todo lo relativo a la organización del certamen, a fin de que tanto la afición como los participantes se sientan como en casa".

La venta de entradas

De igual forma ha agradecido "el compromiso de todos los grupos participantes, pero especialmente el de la chirigota egabrense con la que mantenemos un diálogo continuo para seguir fortaleciendo una fiesta que es patrimonio vivo de Cabra", concluyendo que "el carnaval es convivencia, creatividad y motor social, además de una seña cultural de nuestra tierra que debe seguir latiendo con fuerza en el corazón de Andalucía".

En los próximos días, la delegación de Feria y Fiestas dará a conocer la información relativa a la venta de entradas (horarios y puntos de venta) a través de los canales institucionales del Ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
  2. La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
  3. «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño
  4. Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya
  5. El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
  6. El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora
  7. Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
  8. Una empresa de Adamuz consigue alcanzar el consumo cero en sus instalaciones

El concurso de carnaval de Cabra reunirá a diez agrupaciones de cinco provincias andaluzas

El concurso de carnaval de Cabra reunirá a diez agrupaciones de cinco provincias andaluzas

El Ayuntamiento de Baena impulsa el empleo juvenil con el proyecto Activa Joven

El Ayuntamiento de Baena impulsa el empleo juvenil con el proyecto Activa Joven

El presidente de la Diputación de Córdoba espera aprobar los presupuestos de 2026 en el pleno de enero

El presidente de la Diputación de Córdoba espera aprobar los presupuestos de 2026 en el pleno de enero

Roban tres anillos a la Virgen de la O en la iglesia del Carmen de Lucena

Roban tres anillos a la Virgen de la O en la iglesia del Carmen de Lucena

IU votará en contra de los presupuestos de la Diputación de Córdoba por "nefastos" para la provincia

IU votará en contra de los presupuestos de la Diputación de Córdoba por "nefastos" para la provincia

El Ayuntamiento de Puente Genil remodelará los laterales del mercado de abastos

El Ayuntamiento de Puente Genil remodelará los laterales del mercado de abastos

Una queja por malos olores obliga al Ayuntamiento de Montilla a retirar varios contenedores

Una queja por malos olores obliga al Ayuntamiento de Montilla a retirar varios contenedores

Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”

Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
Tracking Pixel Contents