Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”

La ola de frío que ha sacudido la Península tras las navidades y en los primeros compases de 2026 ha dejado valores gélidos en algunos puntos de la provincia de Córdoba que, si bien no han llegado a las alarmantes bajas temperaturas de otros municipios españoles, sí marcan valores atípicos en el historial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Precisamente, esta previsión llevó a la Aemet a activar el aviso amarillo en Sierra y Pedroches y en la Campiña cordobesa por bajas temperaturas para la jornada del 7 de enero, la más fría en lo que llevamos de invierno, con valores de hasta -4ºC.

La previsión acertó en los efectos de la ola polar que ha congelado buena parte de España y que ha dejado valores destacados como los -17,4ºC de Cap de Vaqueira (Lleida), los -16,7ºC de Padrollano, en Sierra Nevada (Granada) o los-15,5ºC de Astún, en Huesca.

Los pueblos más fríos de Córdoba

En el caso de Córdoba, se cumplió el vaticinio de los cuatro grados bajo cero, con tres municipios por debajo de esta marca. A saber: Espiel, Priego de Córdoba y Valsequillo.

Espiel y Priego marcaron una mínima de -4,3ºC a primeras horas del miércoles 7 de enero; mientras que Valsequillo, hizo una marca de -4,2ªC. Una marca que supera las mínimas registradas en puntos tradicionalmente gélidos de la Península como Burgos, que marcó una mínima negativa de 3 grados en la misma jornada, León, con -3ªC, o Ávila, con -2ºC.

Un termómetro marca cero grados este miércoles en el Paseo de la Victoria. / Víctor Castro

Córdoba bajo cero para empezar 2026

Todas las estaciones de la Aemet en la provincia de Córdoba registraron valores bajo cero en la madrugada y primeras horas de la mañana del miércoles 7 de enero. Estos fueron los valores mínimos:

Aguilar: -3,5ºC

Benamejí: -1,7

Cardeña: -3,5

Embalse Guadanuño: -3,2

Prágdena: -2,8

Córdoba Aeropuerto: -3,6

Espiel: -4,3

Fuente Palmera: -1,5

Hinojosa del Duque: -2,9

La Rambla: -3,4

Montoro: -3,1

Priego: -4,3

Valsequillo: -4,2

Villanueva de Córdoba: -3,1

Adiós al frío polar en Córdoba

De cara a las próximas jornadas, aunque las mínimas seguirán siendo muy bajas, la provincia se alejará de los valores gélidos, abandonando los valores bajo cero. Ya este jueves se ha notado un ligero ascenso de las mínimas, y en ningún punto de la provincia se han registrado marcas negativas. Por ejemplo, en el caso de Córdoba Aeropuerto, la mínima ha sido de 3,8º a las 9.30 horas; mientras que en Priego el termómetro se ha quedado en 0 grados, y en Espiel en 1º.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy frías en los próximos días y se mantendrán durante el fin de semana, experimentando un nuevo repunte la próxima semana.