Comienza la redacción del estudio informativo para construir el baipás de Montoro, que conectará la línea del AVE con la convencional

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado por 534.031,55 euros (IVA incluido) el contrato para redactar el estudio informativo del baipás de Montoro, que permitirá la conexión de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén, lo que permite el inicio de la redacción de los trabajos.

Este estudio informativo fue adjudicado el pasado mes de noviembre. Los trabajos requerirán una inversión de unos 400 millones con el objetivo de acercar Jaén a la alta velocidad y reducir los tiempos de viaje con Madrid en más de 50 minutos, conectando ambas ciudades en tres horas.

Actualmente, los servicios ferroviarios entre Madrid y la ciudad de Jaén se articulan en dos grandes corredores: a través de la línea del AVE Madrid–Sevilla, con trasbordo en Córdoba y posterior servicio de media distancia entre Córdoba y Jaén; o mediante servicios de media distancia que emplean la línea 04-400, pasando por Alcázar de San Juan.

Sin entrar en la estación de Córdoba

El contrato formalizado permitirá analizar una conexión ferroviaria partiendo del primero de los corredores indicados, pero suprimiendo la entrada en la estación de Córdoba y el consiguiente trasbordo. Para ello será necesario articular una nueva conexión o baipás entre la línea de alta velocidad y la línea convencional entre Córdoba y Jaén, incluyendo un nuevo cambiador de anchos.

Las líneas ferroviarias que se quieren conectar por el nuevo baipás pertenecen a la Red Básica de las redes Transeuropeas del Transporte (con mayor prioridad a nivel europeo), y a su vez, pertenecen a los dos grandes corredores que pasan por España, Mediterráneo y Atlántico.

Estudio de viabilidad favorable

Previamente, el Ministerio redactó el correspondiente estudio de viabilidad que analizó en su última fase un conjunto de cinco alternativas para el nuevo baipás. En ellas, se avala la rentabilidad socioeconómica de la actuación, aunque sin grandes diferencias que permitieran decantarse por una u otra, algo que deberá resolverse en el estudio informativo cuyo contrato se acaba de formalizarse.

El alcance del estudio informativo será el necesario para servir de base al proceso de información pública y audiencia a las administraciones públicas afectadas establecidos en la normativa del Sector Ferroviario y de Evaluación Ambiental vigentes, hasta llegar a la aprobación del expediente de información pública y a la aprobación definitiva del estudio informativo.

La ciudadanía que se verá beneficiada por la actuación es, fundamentalmente, la población de la ciudad de Jaén, por resultar una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y cómoda con la red española de alta velocidad. También se beneficiará la sociedad en su conjunto, al reducirse la demanda de vehículo privado y con ello la congestión y la contaminación.

Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030