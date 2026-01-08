El Ayuntamiento de Puente Genil remodelará los laterales del mercado de abastos

El Ayuntamiento de Puente Genil ha dado a conocer el proyecto de reurbanización de los espacios lateral y posterior del mercado de abastos del Paseo del Romeral, una actuación que se ejecutará con cargo a los fondos del PFEA 2025 y que supondrá una renovación integral de este enclave urbano. La presentación ha corrido a cargo del alcalde, Sergio Velasco, junto al arquitecto redactor del proyecto, Francisco Gómez de Tejada.

El regidor ha explicado que esta intervención viene a completar las actuaciones ya realizadas en el entorno del mercado con el objetivo de reforzar su dinamización comercial.

En este sentido, Velasco ha señalado que se pretende convertir "una zona oscura y poco atractiva para el tránsito" en un espacio accesible y funcional que sirva de apoyo a los futuros establecimientos de hostelería que albergará el gastromercado.

Las obras, tras la Semana Santa

La actuación abarcará una superficie aproximada de 850 metros cuadrados y contará con un presupuesto de 260.000 euros. El inicio de las obras está previsto una vez finalice la Semana Santa y contemplará la plantación de una veintena de árboles, la instalación de nuevo mobiliario urbano y un sistema de iluminación led.

El proyecto mantendrá un carril de circulación para garantizar el acceso a los residentes, al tiempo que se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, con el objetivo de crear un entorno más amable para el peatón. Asimismo, se eliminarán ocho plazas de aparcamiento que, según ha indicado el alcalde, generaban problemas de seguridad al obligar a los vehículos a salir marcha atrás.

Aparcamiento para los comerciantes

Como alternativa, el Ayuntamiento estudia ofrecer a los comerciantes del mercado de abastos entre siete y diez plazas en régimen de alquiler, a precios competitivos, en el aparcamiento subterráneo del Romeral. De manera paralela, también se reubicará la batería de contenedores soterrados situada en la esquina lateral y trasera del edificio, trasladándola a un emplazamiento más adecuado.

Contenedores del entorno del mercado de abastos de Puente Genil que serán reubicados. / Virginia Requena

Por su parte, Francisco Gómez de Tejada ha destacado "la necesidad de esta intervención en un espacio que actualmente presenta un notable deterioro, con falta de iluminación, suciedad y malos olores". El arquitecto ha explicado que la actuación permitirá transformar la zona en un lugar accesible y atractivo tanto para los usuarios del mercado de abastos como para los vecinos del entorno de la calle Cruz del Estudiante. El diseño contempla una plataforma única para el acceso de residentes, destinándose el resto del espacio al tránsito peatonal y posibilitando la instalación de veladores.

Velasco ha subrayado que este proyecto "refuerza la apuesta municipal por revitalizar el centro urbano y mejorar la calidad de los espacios públicos". En este contexto, ha recordado que esta línea de actuación comenzó con la remodelación de las calles Cruz del Estudiante y Cristóbal Castillo, continuó con la importante inversión realizada en el mercado de abastos durante los años 2024 y 2025, y culmina ahora con esta nueva obra, que contribuirá a potenciar la actividad del centro de la localidad.

Proceso de licitación de los puestos del mercado

El alcalde ha destacado además el creciente atractivo del mercado, que aumentará cuando se complete la licitación de todos los puestos, cuyo pliego se encuentra muy avanzado.

Por último, el alcalde se ha referido a los plazos de ejecución de otras actuaciones financiadas también con fondos PFEA, como el Plan Matallana, cuyas obras comenzarán a principios de febrero con el abujardado de la avenida y se prolongarán durante aproximadamente nueve meses. En el caso de la reurbanización del entorno del mercado de abastos, el plazo estimado de ejecución será de unos seis meses.