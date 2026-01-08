El Ayuntamiento de Baena impulsa el empleo juvenil con el proyecto Activa Joven

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Baena, Francisco Vizcaíno, ha presentado este jueves el proyecto Baena Activa Joven, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de jóvenes desempleados del municipio gracias a una subvención concedida por la Junta de Andalucía, cofinanciada por el Fondo Social Europeo +, dentro del programa regional Activa-T Joven.

Vizcaíno ha informado de que el Ayuntamiento ya ha recibido la resolución definitiva que permite poner en marcha este proyecto, cuyo objetivo prioritario es facilitar a los jóvenes una primera experiencia laboral real, remunerada y tutorizada, contribuyendo así a su futura inserción en el mercado de trabajo.

Los contratos se gestionarán a través del SAE

En total, 18 jóvenes de entre 18 y 29 años, inscritos obligatoriamente en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se incorporarán a la plantilla municipal mediante contratos de seis meses a jornada completa. El teniente de alcalde ha insistido especialmente en la importancia de que los jóvenes interesados se inscriban en este sistema, ya que es un requisito imprescindible para poder optar a las contrataciones que se gestionarán a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El proyecto se estructura en dos actuaciones. La principal contempla la contratación de 12 personas: dos conserjes, dos jardineros, un pintor, una persona de limpieza, cuatro administrativos, un monitor y un técnico de sistemas informáticos. A ello se suma una actuación complementaria con seis contrataciones adicionales: un trabajador de limpieza, un mantenedor de edificios, dos peones de jardinería y dos administrativos, destinadas a reforzar los servicios municipales.

Más de 236.000 euros de presupuesto

Desde el punto de vista económico, el proyecto cuenta con una subvención de 202.200 euros, aportada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, a la que se suma una aportación municipal de 34.206 euros para cubrir el coste total de salarios y cotizaciones sociales. El presupuesto global asciende así a 236.406 euros.

"El equipo de Gobierno entiende que la inversión en empleo es la mejor herramienta de transformación social", ha señalado Vizcaíno, destacando que estas contrataciones no solo beneficiarán a los jóvenes y a sus familias, sino que también supondrán una mejora directa de los servicios públicos, permitiendo ampliar horarios en instalaciones deportivas, agilizar trámites administrativos, reforzar la limpieza urbana y mejorar el mantenimiento de parques, jardines y edificios públicos tanto en Baena como en Albendín.

Una primera experiencia laboral sólida

El teniente de alcalde ha definido el programa como un "puente profesional" que permite a los jóvenes pasar del desempleo a una primera experiencia laboral sólida, al tiempo que el Ayuntamiento invierte en el talento local y en el futuro del municipio.

Finalmente, Vizcaíno ha recordado que la puesta en marcha del proyecto será inmediata, ya que el plazo máximo desde la concesión de la subvención hasta el inicio de las contrataciones es de dos meses, reiterando la necesidad de que los jóvenes interesados acudan cuanto antes al SAE y se inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.