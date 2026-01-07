Priego acoge una nueva sesión de los foros Avanzando Juntos, con el urbanismo y el medio ambiente como ejes temáticos

El urbanismo, la ordenación del territorio, la vivienda, la movilidad, la energía y la protección del medio ambiente centrarán la tercera de las sesiones de los Foros de Ciudad “Avanzando Juntos”, impulsados por el Ayuntamiento de Priego con la intención de diseñar el futuro de la localidad.

El salón de actos del Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) de Priego, acogerá el próximo jueves, 15 de enero, a las 19.30 horas, esta nueva sesión que lleva por título Territorio y Sostenibilidad, en el que desde distintas perspectivas se analizará el necesario equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad desde una perspectiva técnica y ciudadana.

Marta Siles moderará el foro

En esta ocasión se contará como ponentes con la participación del arquitecto Alfonso Ochoa Maza, responsable de la redacción y dirección de importantes intervenciones en el patrimonio monumental de Priego como es el caso del Castillo; Hilario Hernández Jiménez, urbanista experto y jefe de servicio del Ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra; Alberto Bazán Benítez, ambientólogo y responsable de Ecoavantis; y Baldomero Moreno Arroyo, técnico de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y exdirector del Parque Natural de las Sierras Subbéticas (2006-2012). Como moderadora del foro se contará con Marta Siles, presidenta del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego.

Manteniendo la dinámica de las sesiones precedentes, tras la mesa de debate inicial entre los ponentes se abrirá un turno de participación ciudadana, con el objetivo de recoger propuestas, inquietudes y reflexiones que contribuyan a la planificación estratégica del municipio a medio y largo plazo. Las conclusiones, al igual que las del resto del ciclo, se recogerán en un documento público que servirá de base para futuras actuaciones municipales.