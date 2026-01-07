El obispo abre la puerta santa de la basílica de san Juan de Ávila de Montilla

Con la apertura de la puerta santa por parte del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, la basílica de san Juan de Ávila de Montilla ha vuelto a convertirse en templo jubilar con motivo del inicio del semestre concedido para conmemorar el quinto centenario de la ordenación sacerdotal del doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en Montilla, un tiempo de gracia que se prolongará hasta el 31 de mayo y que sitúa de nuevo a la localidad en el centro del mapa espiritual andaluz y nacional.

La concesión de este semestre jubilar ha sido otorgada por la Penitenciaría Apostólica y queda recogida en un decreto del obispo. El nuevo "periodo de gracia" supone una horquilla temporal que evoca otras etapas recientes de intensa afluencia de fieles, como el Año Jubilar de 2019 o el trienio celebrado entre 2012 y 2015 tras la proclamación del asceta manchego, hijo adoptivo de Montilla, como doctor de la Iglesia Universal.

En el acto de la apertura de la puerta santa, Jesús Fernández subrayó el legado espiritual de san Juan de Ávila desde una mirada cercana y profundamente pastoral. Durante su intervención, el prelado afirmó que "san Juan de Ávila entiende la palabra de Dios como palabra viva, un alimento para la vida espiritual, fuerza sanadora y liberadora". En ese sentido, recordó que, en su magisterio, "nos recuerda que Dios no está lejos". "No quieras buscar fuera lo que tienes dentro, dice, que Dios está más cerca de ti que tú de ti mismo", afirmó el obispo.

El obispo de Córdoba saluda al alcalde de Montilla. / CÓRDOBA

En la misma línea, monseñor Jesús Fernández señaló que "san Juan de Ávila nos recuerda también que la oración es la puerta por donde entra Dios al alma, que no está lejos de quien le ama, aunque esté muy ocupado; que la humildad es el camino más seguro para llegar a él y, en definitiva, que Jesucristo es el camino". Palabras que resonaron en un templo repleto de fieles, en una ceremonia cargada de simbolismo.

Necesidad de referentes espirituales

El obispo de Córdoba puso además el acento en la necesidad de referentes espirituales que iluminen el presente, al señalar la importancia de contar con "testigos de luz que nos invitan a caminar hacia Él". En este contexto, manifestó que "nuestro venerado patrono san Juan de Ávila, su amor a Dios y su celo apostólico le llevó a crear instituciones académicas, a atender a los pobres, a acompañar espiritualmente a personajes importantes del siglo XVI en España, y sobre todo a predicar y a escribir obras llenas de sabiduría de Dios".

Procesión desde el comedor social hasta la basílica. / CÓRDOBA

La celebración contó con la presencia del obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, de los sacerdotes que atienden la basílica avilista, así como de autoridades y numerosos fieles que llenaron la iglesia, testigos de un acto que marca el inicio de meses de peregrinación y que arrancó con una breve procesión desde el comedor social San Juan de Ávila hasta el templo de la calle Corredera.

Este semestre jubilar vendrá acompañado, además, de diversos actos conmemorativos destinados a honrar al llamado Apóstol de Andalucía. Entre ellos, destaca el recorrido de las reliquias de san Juan de Ávila por los seminarios españoles y la celebración de su festividad el próximo 7 de mayo, una fecha que este año contará con la presencia de una "relevante personalidad eclesiástica" y de nueve obispos en Montilla durante la novena.