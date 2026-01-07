Aprobada la modificación del PGOU de Priego: 115 viviendas, 20 protegidas, y una nueva gran superficie comercial

El Pleno de la Corporación municipal de Priego ha aprobado el inicio de una importante modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad que afecta a una superficie aproximada de 56.478 metros cuadrados.

Esta innovación está promovida por una empresa privada y tiene como objetivo realizar una reordenación y redelimitación de varias unidades de actuación de un ámbito completo y homogéneo. Concretamente, se trata de los denominados PERI-01, ARI-03, SUS T-01 y SUNS-01, situados en el entorno de la calle Ramón y Cajal y el Camino de los Prados, en continuidad con el desarrollo urbanístico ejecutado en 2023 en el denominado ARI-32, con un carácter fundamentalmente terciario.

Como recoge el proyecto, dicha modificación del PGOU persigue «hacer viable su desarrollo, que hasta ahora no se ha llevado a cabo con el uso terciario actual debido a la larga coyuntura económica, mediante la ordenación de situaciones existentes, la recualificación viaria y parcelaria».

Sectores con distintas calificaciones de suelo

Actualmente, la zona, que limita al norte con la zona de huertas en torno a la calle Rihuelo, al este con las calles Rihuelo, La Vega y Ramón y Cajal, al sur con Ramón y Cajal, Ciudad de Cabra y traseras de Vicente Aleixandre, y al oeste con Camino de los Prados, se divide en varios sectores con distintas clasificaciones de suelo, entre ellas suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable sectorizado, suelo urbanizable no sectorizado y sistema general de equipamiento, delimitados en el PGOU como PERI-01, ARI-03, SGEQ 01, T 01 y SUNS 01.

El Chimeneón de Mueloliva, elemento incluido en el catálogo de edificaciones del PGOU, deberá protegerse

En cuanto a las actuaciones que contempla el documento, en la zona donde se ubican las antiguas instalaciones de la aceitera Mueloliva se plantea una reforma urbana para facilitar el traslado de la actividad industrial principal para, con ello, reconvertir el área a usos terciarios y dotacionales acordes con la nueva condición de centralidad urbana de la zona. En el interior de este ámbito se localiza el Chimeneón de Mueloliva, elemento incluido en el catálogo de edificaciones del PGOU, que deberá, por tanto, protegerse, así como la nave próxima situada al oeste del mismo, no afectando pese a ello al nuevo trazado urbano propuesto. Este sector lleva aparejada la urbanización exterior de un tramo de calle Rihuelo, contemplando la nueva ordenación un carril bici.

Por otra parte, en los alrededores de esta primera zona la innovación plantea la reforma urbana para consolidar el uso residencial mayoritario entre el que se incrustan algunos comercios, almacenes y garajes en situación de uso exclusivo y en urbanización no consolidada, zona que dispone de suelos no ocupados donde se situarán la apertura de vial de conexión norte, así como las zonas verdes y equipamiento.

Apertura de un nuevo viario

Por último, en los terrenos existentes junto a la CO-8209 (Camino de los Prados) se procederá a la transformación del tejido industrial existente a otros usos terciarios y residenciales más acordes con la localización y vocación del área, abriéndose un nuevo viario en continuidad con el eje principal del PPS1 y el del PERI-01T a fin de completar la conexión entre la Ramón y Cajal-Avenida de Granada y el oeste del núcleo. Precisamente en esta zona el proyecto recoge la construcción de 115 viviendas, de ellas 20 protegidas.

Así, de los 56.478 metros cuadrados de superficie afectados por la modificación, 14.043 se corresponden a viarios estructurales y secundarios, 5.249 a espacios libres y 2.190 metros cuadrados a dotaciones locales.

Una vez aprobado el avance de esta innovación del PGOU, el expediente deberá superar los trámites medioambientales, por lo que en el primer semestre de 2026 podrían iniciarse las obras de urbanización planteadas en el documento, como paso previo a la instalación en la zona de una nueva gran superficie comercial, dando respuesta de esta manera a una demanda planteada desde hace años por los residentes en la localidad.