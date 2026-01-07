La Junta entrega la carta de maestro artesano al ceramista de La Rambla Ivanros

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha entregado este miércoles en La Rambla la Carta de Maestro Artesano al ceramista Ivanros (Iván Figueroa), un reconocimiento con el que la Junta de Andalucía pone en valor su trayectoria profesional de más de 25 años y su compromiso con el oficio, con la transmisión de la cerámica y con la dignificación de la artesanía como profesión.

La titular andaluza ha visitado el Ayuntamiento de la localidad, donde ha firmado en el libro de honor; para después desplazarse al taller del artesano y al Museo de la Cerámica, acompañada por el alcalde, Jorge Jiménez, y representantes de la Asociación de Artesanos de La Rambla.

Blanco ha destacado que Ivanros es "ejemplo de la artesanía como fuente de oportunidades y crecimiento". De hecho, en su taller trabajan más de una treintena de personas y ha colaborado con marcas nacionales e internacionales como Loewe, Christian Dior, Montaraz o Cervezas Alhambra. Con este reconocimiento, Ivanros es el segundo Maestro Artesano de La Rambla, junto a Miguel Ángel Torres Ferreras, y el número 14 en la provincia de Córdoba.

Un sector que da empleo estable y de calidad

Durante la visita, Rocío Blanco ha subrayado que La Rambla es referente de la cerámica andaluza y que la artesanía es un sector que crea empleo estable y de calidad, que ejerce una función cultural muy importante y que tiene mucho peso como atractivo turístico y comercial, como fuente de desarrollo local sostenible y como herramienta para fijar población en el territorio.

Por todo, ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración institucional y del diálogo con el sector para que el legado de los artesanos se preserve y siga siendo fuente de crecimiento.

La consejera observa cómo una mujer pinta una pieza de cerámica. / CÓRDOBA

En este marco, ha avanzado que, fruto de ese diálogo, el Gobierno andaluz está trabajando para dar respuesta a una reivindicación histórica de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla como es la inclusión en el repertorio de oficios artesanales de la Junta de Andalucía del oficio de pintor o decorador de cerámica.

Pintor o decorador de cerámica

Como han trasladado la Asociación y el Ayuntamiento, son cerca de 375 personas, la mayoría mujeres, las que se dedican a este oficio, que es totalmente artesanal, pero que no pueden ser reconocidas como artesanas --y, posteriormente, maestras artesanas--, porque tienen que acreditar que realizan en su totalidad el proceso productivo de las piezas.

Entendiendo que se trata de oficios distintos -unos son los alfareros o ceramistas, que elaboran las piezas, y otros, quienes las pintan y decoran-, la Consejería de Empleo ha puesto en marcha el proceso para actualizar el repertorio de oficios artesanos de Andalucía con la inclusión de la decoración de cerámica, para así proteger el oficio de estas mujeres, garantizar la autenticidad y calidad de su trabajo, y para facilitar la transmisión de conocimiento y el relevo generacional.

Plan para el fomento de la artesanía

Con todo, Rocío Blanco ha reiterado el respaldo del Gobierno andaluz al sector artesano con el cuarto Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, dotado con 14,4 millones de euros, que contempla medidas específicas como las ayudas para la transformación digital de las pymes comerciales y artesanas; la dinamización de la actividad a través de su asociacionismo; y la promoción del comercio de proximidad y la artesanía de la zona desde los ayuntamientos y las entidades locales.

Además, ha recordado que el Presupuesto andaluz para 2026 incluye medidas novedosas que van a reforzar el proceso de digitalización de los autónomos, formación profesional para el empleo y para apoyar al relevo generacional de los artesanos, para que sus oficios nunca se pierdan porque "la artesanía es una de las expresiones más claras de nuestra cultura y una palanca real de desarrollo y crecimiento".