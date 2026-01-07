La Diputación de Córdoba destina casi 4,8 millones de euros a políticas de Igualdad, Cooperación al Desarrollo y Participación Ciudadana

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha dado a conocer el presupuesto del área para el ejercicio 2026, "que suma un total de 4.798.855 euros, que no son solo una previsión económica, sino que son una declaración de principios que reflejan el modelo de sociedad que defendemos, más solidaria y participativa".

De este modo lo ha explicado Moreno, quien ha desgranado las previsiones para los distintos departamentos, de forma que para Igualdad "destinamos 1.960.758 euros, con lo que renovamos nuestro compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como la lucha contra cualquier forma de discriminación".

La delegada ha explicado que con estas cuentas "apostamos por una política que promueva la prevención de la violencia de género, la educación en valores de igualdad, el apoyo a las personas y colectivos más vulnerables y la reconstrucción de espacios seguros y respetuosos para todos y todas".

En esta línea se incluyen las ayudas a los ayuntamientos, a los que se destinan 490.000 euros, y a proyectos promovidos por colectivos, con un total de 150.000 euros. Por su parte, el Plan Corresponsables contará con una partida de 100.776 euros, "que en esta edición, como novedad, serán aportados con fondos propios de la Diputación debido a los recortes del Ministerio de Igualdad, de forma que mantenemos nuestro compromiso con las iniciativas para la conciliación de la vida familiar y laboral".

Por su parte, Moreno ha destacado que "el programa Emplea contará con 250.000 euros para promover la contratación de mujeres víctimas de violencia de género con diferentes categorías, un plan que cada año se conoce más y funciona mejo"”.

El área de Igualdad también incluye una partida "de 350.000 euros para diferentes programas como la promoción del sexto Plan de Igualdad, la promoción de las actividades enfocadas al Día de la Mujer Rural o los programas de Lgtbifobia", ha apostillado Moreno.

La delegada también se ha referido a la delegación de Cooperación al Desarrollo, que contará con un total de 1.419.922 euros que permiten "reflejar nuestra responsabilidad como ciudadanía puesto que vivimos en un mundo interconectado donde la solidaridad no entiende de fronteras, por lo que vamos a seguir apoyando proyectos de ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos, colaborando con entidades que trabajan sobre el terreno, además de hacerlo con nuestros ayuntamientos".

Finalmente, Moreno se ha referido a las partidas previstas para Participación Ciudadana y Consumo, "que cuenta con un presupuesto total de 1.418.175 euros para seguir apostando por el fomento de los espacios de diálogo, escucha y colaboración entre la ciudadanía y las diferentes instituciones".