La construcción del sendero peatonal hacia la Sierra de Aras de Lucena finalizará en este mes de enero

Las obras de ejecución del nuevo sendero peatonal diseñado entre el núcleo urbano de Lucena y la cumbre de la Sierra de Aras, financiadas íntegramente por la Diputación de Córdoba, encaran su recta final y está previsto que finalicen en los últimos días de este mes de enero.

La empresa constructora, Mezclas Bituminosas SA, solicitó una prórroga el pasado mes de diciembre, admitida por la junta de gobierno de la Corporación provincial. El presidente, Salvador Fuentes, afirmaba hace unos días en Lucena que "la idea es que sea una realidad", bien "a últimos de enero o a primeros de febrero". Precisando aún más la fecha definitiva, añadía que, de acuerdo "a los datos que manejamos" la actuación debe terminar "a últimos de enero", porque "ya está perfectamente realizada".

Con un primer origen en el año 2001 y efectuándose otra intervención puntual en 2006, actualmente, únicamente resta por materializar los trabajos planificados en los tramos más cercanos a la ermita y con elevaciones más pronunciadas, aproximadamente, desde la ubicación del hotel Sierra de Araceli. En estos momentos, permanecen en el itinerario algunos vehículos de maquinaria pesada.

Estado que presentan actualmente las obras del sendero peatonal. / M. González

Desde el Ayuntamiento puntualizan que, a partir de la bifurcación, eligiéndose el recorrido de subida, por la estrechez de la calzada, la separación entre vehículos y peatones únicamente estará delimitada por indicadores de señalización pintados en el asfalto y otros elementos de separación.

Nueva confoguración del trayecto hacia la Sierra

Con todo ello, el trayecto hacia la Sierra de Aras presentará una nueva configuración, revestida de accesibilidad, amplios acerados y una seguridad reforzada antes del comienzo del siguiente ciclo aracelitano, a partir del mes de abril, con la Romería de Bajada de la patrona de Lucena, prevista para el domingo 19.

Este acerado anexo a la calzada discurre desde la carretera CO-6218, desde la circunvalación de la ronda sur. La inversión global, soportada por la institución provincial, asciende a 750.000 euros, en un proyecto reclamado por el Ayuntamiento, los colectivos Amfe y Cota Cero y la Cofradía de la Virgen de Araceli y que ha requerido de diversas expropiaciones y eliminación de ejemplares de arboleda.

El proyecto técnico comprendía la reparación y conexión, con el itinerario definitivo, de las actuaciones parciales materializadas en los años 2001 y 2006.

Conecta con los recorridos accesibles

Este sendero conecta, en los metros próximos al templo mariano, con los recorridos accesibles implantados en la explanada anterior y que dirigen, además, hacia el interior del templo.

Hasta la Fuente de la Virgen, la anchura de este trayecto comprende tres metros, rebajándose a dos metros en el resto de itinerario y garantizándose siempre un mínimo de 1,5 metros. El acerado corresponde a la margen derecha y el proyecto salva los obstáculos, de hasta 20 centímetros, provocados por los escalones y aboga por la colocación de terraplenes en el plano intermedio.

Una sección importante del proyecto ha contemplado la reparación de las losas levantadas por los árboles.