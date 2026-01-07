La Campiña Sur logra un proyecto de 122.000 euros para impulsar la inserción laboral de mayores de 52 años

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa va a poner en marcha un programa de empleo que supondrá un importante refuerzo de las políticas activas de inserción laboral en la comarca. El proyecto, dotado con 122.000 euros y financiado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desarrollará 27 proyectos integrales para la inserción laboral dirigidos, principalmente, a personas mayores de 52 años en situación de desempleo de larga duración.

El presidente del ente supramunicipal, Miguel Ruz, ha señalado "la relevancia social del proyecto, porque este programa es una intervención necesaria y urgente para un colectivo que encuentra enormes dificultades para volver al mercado laboral, pese a contar con experiencia y capacidades acreditadas". En este sentido, Ruz ha destacado que "la mancomunidad vuelve a demostrar su compromiso como administración cercana, útil y sensible a las necesidades reales de la ciudadanía".

Los proyectos se estructuran en acciones coordinadas que incluyen el diagnóstico individual de empleabilidad, el diseño de itinerarios personalizados, talleres de búsqueda activa de empleo, elaboración de currículum y preparación de entrevistas, así como acciones formativas orientadas a la adquisición de competencias técnicas y habilidades profesionales adaptadas a la demanda actual del mercado de trabajo.

Objetivo: que al menos el 40% encuentre trabajo

Ruz ha añadido que "la implicación del tejido empresarial de la comarca es clave para alcanzar los objetivos marcados, ya que sin la colaboración de las empresas no es posible transformar la formación en empleo real y si el objetivo del programa es lograr que al menos el 40% de las personas participantes acceda a un puesto de trabajo, ya sea por cuenta ajena o mediante el autoempleo, no hablamos solo de cifras, sino de mejorar la calidad de vida de muchas familias y de reforzar la cohesión social de nuestro territorio".

Durante los 18 meses de ejecución, la mancomunidad llevará de forma completa un conjunto de actuaciones que combinan orientación profesional, formación específica y acciones directas de inserción laboral, con el objetivo de facilitar oportunidades reales de acceso al empleo.

Una ayuda de 528 euros

Las personas participantes contarán, además, con una ayuda económica de 528 euros destinada a favorecer su implicación en el programa y a reducir posibles barreras económicas durante el proceso.

Con este nuevo proyecto, la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa "consolida su papel como entidad de referencia en el desarrollo de políticas activas de empleo y como motor de oportunidades para una comarca que continúa apostando por el bienestar, la inclusión social y el futuro de su población", destaca el presidente.