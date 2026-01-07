Cabra destina cerca de 51.000 euros a proyectos sociales, humanitarios y de cooperación en 2026

A un total de 50.800 euros ha ascendido la cuantía de las subvenciones que la delegación de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Cabra ha destinado a aquellas asociaciones y entidades que desarrollan su labor en los ámbitos del bienestar social, la acción humanitaria y la educación para la cooperación, como ha señalado el alcalde, Fernando Priego, junto a la responsable de dicha área municipal, Enca Priego, en el transcurso de la entrega de las mismas a sus responsables.

El alcalde ha elogiado la labor de esas entidades, que "complementan y refuerzan los servicios públicos, llegando muchas veces donde la administración no alcanza gracias al voluntariado y al altruismo, algo especialmente encomiable en los tiempos que vivimos y por lo que estas ayudas representan el apoyo de toda la ciudadanía egabrense, a través de sus impuestos, a una labor imprescindible para el bienestar colectivo".

En el ámbito del bienestar social, se destinan 30.000 euros a asociaciones y entidades locales que desarrollan proyectos centrados en la atención sociosanitaria, la inclusión social y el apoyo a personas mayores, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Asociación Egabrense de Personas con Cefaleas Subiendo Peldaños, la asociación Cienporcinco Solidaridad, la Asociación de Alzheimer Egabrense ADAE, Borrando Diferencias, Alcohólicos Liberados de Cabra (Alica), la Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Fatiga Crónica Acofi, la Asociación Egabrense Contra el Cáncer, la asociación Entreculturas, el Hogar Nuestra Señora de la Sierra-Hermanitas de los Ancianos Desamparados, El Buen Samaritano, la Asociación Egabrense de Fibromialgia y Dolor Crónico Asefudoc, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple Acodem, la Fundación Promi y la Asociación Pro Lactancia Materna Vínculo Materno.

Acción humanitaria y cooperación internacional

Por otro lado, se destinan 19.200 euros a proyectos de acción humanitaria y cooperación internacional a través de iniciativas como el programa de acogimiento de menores procedentes de Ucrania Cigüeña y Navidad 2025, impulsado por la asociación Miguel Vacas; el proyecto Vacaciones en Paz y la caravana alimentaria y sanitaria de la Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis Acansa; la mejora del acceso a la educación secundaria inclusiva en Chokwé-Gaza (Mozambique), promovida por Manos Unidas, y el proyecto de empoderamiento económico de mujeres indígenas en Guatemala desarrollado por la Fundación para la Cooperación Internacional Doctor Manuel Madrazo.

Asimismo, el Consistorio destina 1.600 euros a un proyecto de educación para la cooperación promovido por Manos Unidas, con el título Cuenta valores: La amistad, consistente en la edición de 500 ejemplares de un libro de cuentos educativos.