El Ayuntamiento de Puente Genil impulsa 95 itinerarios para la inserción sociolaboral a través del programa Eracis+

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Delegación de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, ha hecho balance del trabajo desarrollado por el programa Eracis+ en las zonas desfavorecidas del municipio, principalmente en Juan Rejano, Francisco de Quevedo y Bailén, donde el equipo técnico continúa desplegando actuaciones destinadas a mejorar la inserción social y laboral de las personas residentes.

Uno de los pilares del proyecto es la creación de itinerarios personalizados de inserción, que incluyen acompañamiento integral y derivación a recursos locales como SAE, SEPE, CADE o CAPI. Hasta la fecha, en palabras de la concejala delegada del ramo, Asunción César, se han registrado 95 itinerarios sociolaborales, de los cuales 53 corresponden a mujeres y 42 a hombres, logrando 29 inserciones laborales exitosas gracias al seguimiento y apoyo profesional.

Perfil de los beneficiarios del programa Eracis+

El perfil mayoritario de las personas participantes corresponde a mujeres de entre 16 y 40 años, con niveles formativos básicos y experiencia laboral previa en sectores como la hostelería, la limpieza o la agricultura. Asimismo, el 83,8% de las personas usuarias son de nacionalidad española.

Además del trabajo individualizado, el programa impulsa acciones comunitarias para fortalecer la convivencia y la participación vecinal. Entre ellas destacan las reuniones con residentes para abordar acuerdos sobre limpieza de zonas comunes o el cuidado del entorno, así como la recogida de demandas vecinales relacionadas con la instalación de mobiliario urbano, el saneamiento de árboles o la reparación de farolas.

A lo largo del año, Eracis+ ha desarrollado un amplio calendario de actividades, entre las que se incluyen talleres de competencias digitales, sesiones sobre el uso de la app del Servicio Andaluz de Salud, actividades de mantenimiento de espacios públicos, talleres de parentalidad positiva, refuerzo educativo, jornadas de salud y deporte, talleres de verano, acciones de sensibilización ambiental y actividades lúdicas vinculadas a celebraciones como el Carnaval, San Marcos o el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Nuevas oportunidades de formación y empleo

La concejala subraya que este trabajo continuado refleja el compromiso municipal con la mejora de la calidad de vida en las zonas desfavorecidas, reforzando la cohesión social y facilitando nuevas oportunidades de formación, empleo y participación comunitaria.

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+) que lidera la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y se vertebra a través de planes locales de intervención que son diseñados y ejecutados por municipios como Puente Genil, uno de los 62 participantes en toda la comunidad autónoma andaluza.