El Ayuntamiento de Montilla inicia las obras de la céntrica calle San José

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado este miércoles los trabajos de reurbanización en la calle San José, una actuación que conlleva el corte al tráfico de esta vía y que abre una nueva etapa para un entorno urbano que llevaba tiempo esperando una intervención en profundidad.

El comienzo de las obras ha obligado a reorganizar la circulación en esta zona de la ciudad. Para facilitar el tránsito de vehículos y garantizar el acceso de vecinos a sus viviendas, el Consistorio ha dispuesto la apertura provisional de la calle Corredera, que funcionará como alternativa mientras se desarrollan los trabajos.

El pasado 15 de octubre, el Ayuntamiento de Montilla aprobó la contratación de las obras de demolición y movimiento de tierras necesarias para ejecutar el proyecto de reurbanización de la calle San José. Aquella resolución permitió desbloquear una actuación largamente demandada por los residentes del barrio, que venían reclamando mejoras tanto en el pavimento como en el sistema de alcantarillado.

El valor estimado de la actuación asciende a casi 28.000 euros e incluye diversas partidas técnicas. Entre ellas, destaca la excavación de tierras en zanjas y pozos, con un volumen aproximado de 750 metros cúbicos y un importe de 9.900 euros, así como la carga y transporte de tierras procedentes de la excavación, que alcanza los 890 metros cúbicos por un coste de 5.340 euros. A estos trabajos se suma el picado de solera de hormigón en una superficie de 700 metros cuadrados, con un presupuesto de 3.710 euros, además de los gastos de carga y transporte de residuos, cifrados en 1.164 euros.

Hundimientos en la calzada

Más allá del alcance técnico de la obra, la reurbanización de la calle San José da respuesta a las reiteradas demandas de la asociación de vecinos Cerrillo San José, que en diciembre de 2024 denunció públicamente el "abandono" de la barriada. En su boletín informativo, el colectivo expresó entonces su preocupación por el estado de varias calles del entorno y lamentó que, mientras en otros barrios se ejecutaban mejoras visibles, esta zona de la ciudad quedara "relegada" a un segundo plano.

Uno de los puntos más críticos señalados por la asociación era el tramo de la calle San José comprendido entre el número 17 y su conexión con la calle Altillos, un espacio especialmente sensible por la presencia de la ermita de San José y del centro municipal de Servicios Sociales Lola López Baena. Según los vecinos, ese tramo presentaba hundimientos peligrosos que evidenciaban posibles fugas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado.

De hecho, la empresa pública Aguas de Montilla tuvo que colocar en su momento una chapa metálica sobre uno de los baches más profundos, una solución provisional que terminó cediendo debido al tránsito continuo de vehículos. "Aunque la chapa era gruesa, se terminó rompiendo, al soportar un intenso tráfico de vehículos", lamentaba el colectivo vecinal, que veía en aquel parche temporal una prueba de que el arreglo definitivo se estaba demorando más de lo deseable.