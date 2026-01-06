Tradiciones
Villanueva de Córdoba degusta un roscón de Reyes gigante
La cita tiene lugar en el pabellón municipal y el dulces se acompaña de una chocolatada
Numerosos vecinos de Villanueva de Córdoba se han dado cita esta tarde en el Pabellón Municipal de la localidad de Los Pedroches para degustar una porción del gran roscón de reyes que, por tercer año consecutivo, se ha elaborado para el Día de Reyes.
Sebastián Sánchez, de panadería Rosypan, señala que en su elaboración han empleado más de siete horas y que este año ha superado en tamaño a los anteriores, con cerca de 30 metros de perímetro, que además va doble, con dos filas del dulce típico de estas fechas.
Igualmente, destaca que, junto al resto de los ingredientes que se precisan en grandes cantidades, sólo en cuanto a los huevos empleados en su elaboración se llega a las 120 docenas.
Una chocolatada
El roscón está acompañado de una gran chocolatada y todo ello organizado por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, con la colaboración de Rosypan y El Fogón de Los Pedroches, junto con el apoyo de los voluntarios de Cruz Roja.
El alcalde, Isaac Reyes, que ha estado sirviendo el roscón junto a otras personas de la organización, ha destacado que este evento es un acontecimiento social que además "nos permite empezar el año y celebrar los Reyes con buen sabor de boca".
