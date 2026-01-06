El Ayuntamiento de Puente Genil firma un contrato para agilizar el mantenimiento y conservación de sus calles

El Ayuntamiento de Puente Genil ha adjudicado el contrato de mantenimiento y conservación de vías públicas a la empresa local Pérez Cornejo por un importe total acumulado de 240.000 euros.

En el objeto de este contrato se encuentran actividades fundamentales de reparación de hundimientos y baches en las calzadas (tanto de adoquines como de asfalto), roturas en solería de los acerados, colocación de bolardos, señalización vial o instalación de equipamiento urbano (bancos, fuentes, etcétera).

Es el primer contrato de esta índole que firma el Ayuntamiento de Puente Genil, lo que permitirá una mayor agilidad y capacidad de respuesta en todo lo relativo a labores de mantenimiento y conservación de las calles y plazas del municipio. También permitirá una mayor celeridad de cara a los imprevistos y necesidades urgentes en la vía pública.

48 horas para las demandas más urgentes

El Ayuntamiento destaca que este contrato supone un salto cualitativo en la planificación del mantenimiento urbano, al permitir una respuesta más rápida, ordenada y eficaz ante incidencias que afectan directamente al día a día de los vecinos. La creación de un sistema de gestión digitalizado facilitará el seguimiento de cada actuación y garantizará una mayor transparencia en la ejecución de los trabajos.

Para ello se han establecido un amplio listado de precios unitarios para integrar todas las labores de mantenimiento que demanda la conservación de las vías públicas. Se ha previsto un sistema de comunicación a través de una aplicación informática para la gestión del mantenimiento, asignando un plazo de actuación de 48 horas para las demandas más urgentes.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha subrayado que "este contrato marca un antes y un después en la forma de atender el mantenimiento urbano. Queremos que los vecinos noten que las incidencias se resuelven con mayor rapidez y que la ciudad avanza hacia un modelo más cuidado, accesible y seguro".

Un elemento esencial para garantizar la seguridad

Velasco ha añadido que "la conservación de nuestras calles es un elemento esencial para garantizar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. Con esta herramienta de gestión y con un equipo especializado, podremos actuar con más agilidad y anticiparnos a muchos problemas".

El regidor ha insistido en que este tipo de medidas responden al compromiso del Gobierno municipal de mejorar los servicios públicos y modernizar la gestión local, "poniendo siempre en el centro las necesidades reales de los pontaneses".

Con este contrato se pretende acometer, entre otras actuaciones urgentes, la reparación de hundimientos en la calzada de las calles Horno y Aguilar, y algunos tramos de La Matallana, hundimientos puntuales en Baldomero Jiménez, así como la reparación de acerado en puntos como la avenida de la Estación.