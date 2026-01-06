«Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio de la Lotería del Niño

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6.703. El número se ha vendido en numerosas localidades repartidas por toda España. En la provincia de Córdoba, la suerte de este número ha sonreído a Cardeña y Villanueva del Duque. En el primer municipio cruzan los dedos para que le haya tocado a alguien del pueblo, mientras que en el segundo, que ha ido a parar a un grupo de amigos de Azuel, su vendedor explica con emoción que "estoy más emocionado que ellos".

En el caso de Cardeña, el primer premio se ha vendido en la administración situada en la calle Miguel Gallo, 14; mientras que en Villanueva del Duque se ha vendido en el punto de venta situado en Generales Carvajal, 31.

Sorpresa y alegría en Villanueva del Duque

En el bar El Pastor, en Villanueva del Duque, la noticia se ha recibido con una mezcla de sorpresa y alegría. Carmen Gómez, una de las responsables del establecimiento, no oculta la ilusión: «Ojalá le haya tocado a alguien del pueblo; por aquí viene mucha gente», comenta.

El negocio lleva abierto 37 años y desde hace un tiempo dispone de máquina para la venta de décimos de Lotería. Este es, confirma Carmen, el primer premio importante que reparten. «El año pasado dimos un segundo premio de 6.000 euros, pero esto es otra cosa», señala, antes de precisar que en esta ocasión se ha vendido un único décimo.

Desde que se conoció la noticia, el bar vive un goteo constante de llamadas y visitas. «La gente se va enterando y se acerca a felicitarnos. Todavía lo estamos asimilando», dice entre sonrisas. Y, como en todo pueblo pequeño, la pregunta es inevitable: ¿quién habrá sido el agraciado? Carmen responde con humor y cierta resignación: «Esto es un pueblo… seguro que al final nos acabamos enterando».

Un grupo de amigos que buscó la suerte en Cardeña

La administración de loterías de El Pipa de Cardeña ha sido el otro establecimiento que ha vendido un décimo del primer premio de la Lotería del Niño. Juan Martínez, responsable del local —que combina administración y bar y que lleva “toda la vida en el pueblo”—, no oculta su entusiasmo. «Estoy más contento que los propios ganadores», comenta entre risas.

Según relata, los agraciados son un grupo de diez amigos que decidieron juntarse y aportar cien euros cada uno para comprar 50 décimos con terminaciones distintas, «por si podían rascar algo… y mira lo que se han llevado», dice aún sorprendido. El grupo es vecino de la aldea de Azuel, un detalle que multiplica la alegría. «Por aquí pasa mucha gente de fuera y, cuando me enteré del premio, temí que hubiera volado. Que se haya quedado en la zona es una alegría enorme», explica.

Puerta del bar El Pipa tras repartir el primer premio de la Lotería del Niño. / CÓRDOBA

No es la primera vez que esta administración reparte suerte. Hace cuatro años entregaron 350.000 euros en la Lotería Nacional, hace cinco más de 450.000 en La Primitiva y, hace apenas unos días, «un vecino estuvo a punto de clavar la Primitiva, que tenía un bote de 60 millones», recuerda. «La suerte nos estaba rondando», resume.

A los ganadores, Juan solo les lanza un deseo sencillo y sincero: «Que lo disfruten mucho».

En diversos puntos del país

El primer premio del Sorteo del Niño se ha vendido en multitud de localidades de España, entre ellas, además de los dos pueblos cordobeses mencionados, en Tenerife, Gran Canaria, Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz.

Segundo y tercer premio

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas (Almería) y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo. Se ha vendido en Granada y en Burgos.