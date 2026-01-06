Las obras de renovación de la plaza de Andalucía de Priego comenzarán en unos días

El Ayuntamiento de Priego iniciará en unos días las obras de renovación de pavimentos e instalaciones de la plaza de Andalucía, el lateral de la plaza de la Constitución y la calle Trasmonjas por un importe de 152.536,18 euros (IVA incluido).

La actuación urbanística, que dará comienzo inmediatamente después de las fiestas navideñas, tendrá una duración de dos meses, continuándose con ella la profunda intervención a la que fue sometida la calle Río durante 2022 y 2023.

En concreto, se procederá a la remodelación y embellecimiento de la plaza de Andalucía, enclave que articula varias de las vías más transitadas del centro urbano, tanto por peatones como por vehículos, y que desde la intervención a la que fue sometida en el año 2000 ha sufrido una permanente degradación.

Plano de situación de cómo quedará la plaza tras la intervención. / CÓRDOBA

En concreto, dichas obras estaban incluidas en el denominado Plan Municipal de Remodelación de la Zona Centro, que contemplaba la intervención de la Plaza de la Constitución, la calle Ribera y la de la propia plaza de Andalucía, que adquirió en dicha actuación su fisonomía actual. Como curiosidad, cabe recordar que en el proyecto inicial estaba prevista la ubicación de una fuente y una pérgola en el lateral izquierdo, que finalmente no se llevaron a cabo, instalándose en la parte derecha, entre las calles Ribera y Mesones, un «novedoso» por aquel entonces sistema de contenedores soterrados, con capacidad para cuatro contenedores estándar de 1.100 litros de capacidad cada uno de ellos, y que convirtieron a Priego en una de las localidades de Andalucía pioneras en la adopción de este nuevo sistema de recogida de residuos.

Zona degradada

Con el paso del tiempo, estos contenedores han provocado que este enclave sea una de las zonas más degradadas del centro, siendo frecuente la acumulación de residuos de todo tipo en el exterior de los mismos, al encontrarse en una zona con un importante número de locales comerciales, así como de ocio y restauración.

Por otra parte, el mobiliario urbano de la plaza, especialmente los bancos que se instalaron en su día en la zona derecha, entre las calles Cava, Solana y Ribera, también se encuentran en mal estado.

En cuanto a los detalles de la actuación, la principal novedad será la eliminación de los contenedores soterrados existentes entre las calles Ribera y Mesones, pegándose a su fachada la actual terraza de la cafetería Azahara, lo que permitirá que el tránsito de peatones se realice fuera de la terraza, siguiendo el acerado, y no por el interior de la misma como se hace en la actualidad.

La renovación del espacio

Igualmente, se procederá a la renovación de la actual solería de la plaza por piedra natural de Sierra Elvira, en color gris y en rojo, bordillos de piedra caliza y una franja de chino cordobés de dos colores. También se renovará una tubería de fibrocemento por una de fundición dúctil para agua potable; la instalación de dos farolas nuevas de una sola luminaria; la colocación de cinco magnolios con la instalación del riego correspondiente, la colocación de cinco bancos (uno de ellos adaptado) y, por último, la colocación de la señalización podotáctil.

La zona de carga y descarga irá en la calle Cava. / CÓRDOBA

En lo que respecta a la actual zona de carga y descarga existente, se trasladará al lateral de la calle Cava, en uno de los laterales de la plaza de la Constitución, frente a la residencia de San Juan de Dios, habilitándose en ella 5 plazas. Para ello se retranqueará la actual zona ajardinada unos 30 centímetros, cambiándose de ubicación los buzones existentes junto al paso de peatones y los semáforos que regulan este cruce.

Los contenedores de residuos orgánicos, envases y vidrio que se eliminarán de la plaza de Andalucía se ubicarán en la calle Trasmonjas, donde la actual se ampliará con tres nuevos contenedores soterrados.