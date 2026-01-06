La mejora de la calle Redonda de la Estación de Pedro Abad costará 600.000 euros

El Ayuntamiento de Pedro Abad ha iniciado las obras de remodelación integral de la vía de acceso al municipio por la zona de la estación (CO-4102), la calle de La Redonda, una actuación históricamente demandada que permitirá mejorar el saneamiento, el abastecimiento de agua, la seguridad vial y la imagen urbana de uno de los principales ejes del municipio. El proyecto cuenta con una inversión total de 600.000 euros, financiados conjuntamente por la Diputación de Córdoba, que aporta alrededor de 350.000 euros, y el propio Ayuntamiento, con unos 250.000 euros.

Así lo ha explicado a este periódico el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, quien ha señalado que la actuación es posible gracias a la colaboración institucional. «Se trata de una obra que llevaba mucho tiempo pendiente y que ha podido desbloquearse gracias al convenio alcanzado con la Diputación», afirma.

Ya se ha talado la arboleda

Los trabajos han comenzado con la tala de la arboleda para poder ejecutar una intervención completa. «No es una actuación superficial; hay que levantar toda la vía porque se mejora abastecimiento, saneamiento, iluminación y pavimentación», ha explicado el alcalde, quien ha pedido comprensión a los vecinos.

La obra permitirá corregir deficiencias históricas en la red de saneamiento y abastecimiento, mejorar la seguridad vial y facilitar un tránsito más fluido tanto para vehículos como para peatones. «Lo más importante es que se mejora el saneamiento, el abastecimiento, la seguridad y el tránsito. Es una actuación pensada para el presente y el futuro de Pedro Abad», ha matizado el regidor perabeño. Desde el Ayuntamiento confían en que el resultado final suponga un salto cualitativo en la calidad de vida.