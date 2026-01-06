Urbanismo
La mejora de la calle Redonda de la Estación de Pedro Abad costará 600.000 euros
Comienzan las obras, que son financiadas por el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba
El Ayuntamiento de Pedro Abad ha iniciado las obras de remodelación integral de la vía de acceso al municipio por la zona de la estación (CO-4102), la calle de La Redonda, una actuación históricamente demandada que permitirá mejorar el saneamiento, el abastecimiento de agua, la seguridad vial y la imagen urbana de uno de los principales ejes del municipio. El proyecto cuenta con una inversión total de 600.000 euros, financiados conjuntamente por la Diputación de Córdoba, que aporta alrededor de 350.000 euros, y el propio Ayuntamiento, con unos 250.000 euros.
Así lo ha explicado a este periódico el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, quien ha señalado que la actuación es posible gracias a la colaboración institucional. «Se trata de una obra que llevaba mucho tiempo pendiente y que ha podido desbloquearse gracias al convenio alcanzado con la Diputación», afirma.
Ya se ha talado la arboleda
Los trabajos han comenzado con la tala de la arboleda para poder ejecutar una intervención completa. «No es una actuación superficial; hay que levantar toda la vía porque se mejora abastecimiento, saneamiento, iluminación y pavimentación», ha explicado el alcalde, quien ha pedido comprensión a los vecinos.
La obra permitirá corregir deficiencias históricas en la red de saneamiento y abastecimiento, mejorar la seguridad vial y facilitar un tránsito más fluido tanto para vehículos como para peatones. «Lo más importante es que se mejora el saneamiento, el abastecimiento, la seguridad y el tránsito. Es una actuación pensada para el presente y el futuro de Pedro Abad», ha matizado el regidor perabeño. Desde el Ayuntamiento confían en que el resultado final suponga un salto cualitativo en la calidad de vida.
- La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades
- Peñarroya-Pueblonuevo saca siete plazas para trabajar en el Ayuntamiento
- Dcoop invertirá 20 millones de euros en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río