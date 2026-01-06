Guinea Ecuatorial abre vías de negociación para poner fin al caso del cordobés de Peñarroya encarcelado desde 2025

El cordobés Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo y encarcelado en Guinea Ecuatorial desde principios de 2025 junto al también andaluz David Rodríguez, podría ver un avance en su situación tras anunciar el Gobierno guineano que se han establecido vías de negociación para “poner fin” al procedimiento judicial abierto contra ambos por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado.

El caso está relacionado con la adjudicación e instalación del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país africano.

Según ha confirmado el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, los abogados de la empresa responsable del proyecto han iniciado contactos con la Fiscalía del Estado para estudiar un posible acuerdo que permita cerrar el contencioso judicial. La compañía habría expresado formalmente su intención de restituir los fondos desviados mediante un compromiso de pago al Tesoro Público, con el fin de desbloquear la ejecución del proyecto.

Nguema recuerda que la empresa cobró más de 10.600 millones de francos CFA por la primera fase —que incluía la instalación de doce centros de emisión—, objetivos que no se cumplieron, además de detectar irregularidades fiscales, presuntos sobornos y otros actos de corrupción.

La familia sigue "esperando su liberación”

La familia del cordobés asegura que la situación “ha mejorado en parte”, ya que ahora han podido mantener algunas visitas y llamadas, tras meses sin comunicación. No obstante, insisten en que confían en que la negociación fructifique “lo antes posible”, aunque lamentan que no haya sido antes de Navidad.

En paralelo, muestran su descontento con la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que reprochan una respuesta “poco efectiva”, aunque reconocen el “esfuerzo constante” de la Embajada de España en Malabo para facilitar visitas de abogados y presionar a las autoridades locales.

Gestiones oficiales y apoyo institucional

En octubre, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, trasladó a la familia que tanto la Embajada como el Ministerio siguen trabajando para conseguir la liberación de Javier y David “lo antes posible”.

Días antes, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprobó una declaración institucional de apoyo, reclamando al Ejecutivo central acelerar las actuaciones diplomáticas.

La movilización social también ha sido significativa: