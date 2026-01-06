Una empresa de Adamuz consigue alcanzar el consumo cero en sus instalaciones

La empresa adamuceña Solarium ha inaugurado un centro tecnológico de energías renovables en el polígono industrial de Adamuz, tras recibir una subvención del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena, convirtiéndose en el primer edificio passivehause de uso industrial, con consumo energético casi cero.

Se trata de un sistema de máximo nivel de certificación constructiva, «sobre todo en la parte de arriba, donde están las oficinas, constituyendo un espacio de coworking, y la parte de abajo es para la propia empresa», afirma su CEO, Antonio Moya. El objetivo de esta industria es dar más con menos, haciendo uso de suelo radiante, aerotermia, energía fotovoltaica, fancoil (ventiloconvector), luminaria led con sensores de presencia y luminosidad dependiendo de la luz del día, y sin uso de interruptores.

La inversión ha sido de 300.000 euros. La nave, de 245 metros cuadrados de solar, se distribuye en una primera planta de 200 metros cuadrados destinados a la propia empresa, con patio de entrada, recepción, aseo, zona de almacén y laboratorio. La parte alta, comenta Antonio Moya, «es para coworking, ya que no hay ningún sitio en la localidad que ofrezca este servicio».

Un espacio para cuatro microempresas

Lo que Solarium ha conseguido realizar es un espacio sostenible de consumo casi nulo y que, «igual que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, que también el día de mañana a empresas, como nos ocurrió a nosotros en el año 2008». Así, aclara que «si a nosotros nos ha costado 17 años llegar hasta aquí, lo que pretendemos es que haya empresas que no tengan que realizar el sobreesfuerzo que nosotros hemos tenido que hacer en todo este tiempo». De este modo, en la parte alta se pueden instalar cuatro microempresas de personas autónomas, con sus puestos de trabajo y zona de office, sala de reuniones y aseo.

Actualmente, Solarium está culminando la instalación en 34 viviendas en la capital malagueña, actuando en fontanería, saneamiento y aerotermia. Trabajan tanto para promotoras como para particulares. Su fuerte son las energías renovables: energía fotovoltaica, biomasa, energía solar térmica, etcétera. Su valor añadido está en el asesoramiento al cliente, para que su inversión sea rentable y no afecte al medio ambiente.

Actualmente, Solarium cuenta con cinco empleados. Solarium, con una trayectoria de 17 años, está liderada por los hermanos Antonio, María Belén y Juan Manuel Moya. Este último tiene una experiencia de más de 20 años como instalador eléctrico, igual que Antonio, pero él como ingeniero, desarrollando su actividad profesional en varias empresas, pero en el año 2008 fundaron Solarium.