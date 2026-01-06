Promoción
La Diputación y Emcotur impulsan un ciclo para unir gastronomía y turismo en cuatro comarcas de Córdoba
Campiña Sur, Valle del Guadalquivir, Sierra Morena y Subbética acogerán jornadas profesionales entre febrero y octubre
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), colaborará económicamente con la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur) para poner en marcha el ciclo ‘Sabores y estancias de Córdoba’, una iniciativa que recorrerá cuatro comarcas con el fin de potenciar el consumo de productos locales, reforzar la identidad gastronómica del territorio y favorecer acuerdos comerciales.
El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha explicado que se trata de cuatro jornadas profesionales, cada una de ellas vinculada a una mancomunidad distinta, orientadas a conectar a productores agroalimentarios, industrias alimentarias y alojamientos turísticos, informa la Diputación en una nota de prensa.
“Queremos impulsar un modelo de turismo más auténtico, sostenible y competitivo, integrando el producto local en la oferta turística mediante degustaciones, talleres, experiencias y espacios de networking”, ha señalado.
Romero ha destacado además que la iniciativa se desarrollará con las mancomunidades de Campiña Sur, Valle del Guadalquivir, Los Pedroches–Sierra Morena y Subbética, garantizando la representatividad territorial y la participación del tejido productivo y turístico de cada zona.
Programación
1. Febrero – Campiña Sur
‘La tierra del vino generoso y la tradición agrícola’
Participación de:
- DOP Montilla-Moriles (vinos y vinagres),
- DOP Baena (aceite),
- obradores artesanales, bodegas, industrias del vinagre y empresas de carne de caza y repostería.
- Actividades: networking, cata técnica, taller ‘El vino como experiencia turística’.
2. Abril – Valle del Guadalquivir
‘Cítricos, huerta y tradición oleícola’
Con empresas de cítricos y zumos, artesanía alimentaria, almazaras de Montoro-Adamuz, DOP Montoro-Adamuz y conservas vegetales.
Actividades: networking, demostración industrial de AOVE y taller ‘El cítrico como producto turístico’.
3. Mayo – Sierra Morena / Los Pedroches
‘Ibérico de bellotas, caza y miel de monte’
Con la DOP Los Pedroches, empresas de caza, setas y mieles, industrias de embutidos, Covap, Belloterra, Fuente La Sierra y envasadoras de miel.
Actividades: demostraciones sobre el proceso del ibérico, cata guiada profesional y networking para packs premium.
4. Octubre – Subbética
‘AOVE de excelencia, dulces navideños y anís’
Con participación de las DOP Priego de Córdoba y Lucena, empresas de dulces navideños y anisados, queserías, destilerías y almazaras industriales.
Actividades: demostraciones, degustaciones y taller ‘El AOVE premium en la experiencia turística’.
Participación empresarial
El también presidente de Iprodeco ha señalado que se prevé la participación de municipios, mancomunidades y unas 50 empresas del sector turístico y agroalimentario, entre alojamientos, productores y Denominaciones de Origen.
- La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades
- Peñarroya-Pueblonuevo saca siete plazas para trabajar en el Ayuntamiento
- Dcoop invertirá 20 millones de euros en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río