La Diputación y Emcotur impulsan un ciclo para unir gastronomía y turismo en cuatro comarcas de Córdoba

Campiña Sur, Valle del Guadalquivir, Sierra Morena y Subbética acogerán jornadas profesionales entre febrero y octubre

La Diputación y Emcotur impulsan un ciclo para unir gastronomía y turismo en cuatro comarcas de Córdoba.

La Diputación y Emcotur impulsan un ciclo para unir gastronomía y turismo en cuatro comarcas de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), colaborará económicamente con la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur) para poner en marcha el ciclo ‘Sabores y estancias de Córdoba’, una iniciativa que recorrerá cuatro comarcas con el fin de potenciar el consumo de productos locales, reforzar la identidad gastronómica del territorio y favorecer acuerdos comerciales.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha explicado que se trata de cuatro jornadas profesionales, cada una de ellas vinculada a una mancomunidad distinta, orientadas a conectar a productores agroalimentarios, industrias alimentarias y alojamientos turísticos, informa la Diputación en una nota de prensa.

Queremos impulsar un modelo de turismo más auténtico, sostenible y competitivo, integrando el producto local en la oferta turística mediante degustaciones, talleres, experiencias y espacios de networking”, ha señalado.

Romero ha destacado además que la iniciativa se desarrollará con las mancomunidades de Campiña Sur, Valle del Guadalquivir, Los Pedroches–Sierra Morena y Subbética, garantizando la representatividad territorial y la participación del tejido productivo y turístico de cada zona.

Programación

1. Febrero – Campiña Sur

‘La tierra del vino generoso y la tradición agrícola’

Participación de:

  • DOP Montilla-Moriles (vinos y vinagres),
  • DOP Baena (aceite),
  • obradores artesanales, bodegas, industrias del vinagre y empresas de carne de caza y repostería.
  • Actividades: networking, cata técnica, taller ‘El vino como experiencia turística’.

2. Abril – Valle del Guadalquivir

‘Cítricos, huerta y tradición oleícola’

Con empresas de cítricos y zumos, artesanía alimentaria, almazaras de Montoro-Adamuz, DOP Montoro-Adamuz y conservas vegetales.

Actividades: networking, demostración industrial de AOVE y taller ‘El cítrico como producto turístico’.

3. Mayo – Sierra Morena / Los Pedroches

‘Ibérico de bellotas, caza y miel de monte’

Con la DOP Los Pedroches, empresas de caza, setas y mieles, industrias de embutidos, Covap, Belloterra, Fuente La Sierra y envasadoras de miel.

Actividades: demostraciones sobre el proceso del ibérico, cata guiada profesional y networking para packs premium.

4. Octubre – Subbética

‘AOVE de excelencia, dulces navideños y anís’

Con participación de las DOP Priego de Córdoba y Lucena, empresas de dulces navideños y anisados, queserías, destilerías y almazaras industriales.

Actividades: demostraciones, degustaciones y taller ‘El AOVE premium en la experiencia turística’.

Participación empresarial

El también presidente de Iprodeco ha señalado que se prevé la participación de municipios, mancomunidades y unas 50 empresas del sector turístico y agroalimentario, entre alojamientos, productores y Denominaciones de Origen.

TEMAS

