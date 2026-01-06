Los Magos recorren la provincia en la mañana de Reyes

Varias localidades en las que los Reyes Magos no pudieron recorrer ayer sus calles debido a la lluvia han celebrado hoy las tradicionales cabalgatas.

En Baena la comitiva real ha partido a las 11.00 horas, llenando las calles de ilusión y convirtiendo el día de Reyes en una gran cita festiva matinal.

El concejal de Festejos, José Domingo Castro Ruiz, subraya el carácter integrador del desfile, concebido para llevar la magia de Sus Majestades tanto a los niños como al público adulto, y destaca el esfuerzo organizativo y la amplia implicación ciudadana que hacen posible el evento.

Un instante de una de las Cabalgatas de la provincia de Córdoba, en la mañana de hoy martes, 6 de enero. / Corresponsales

La Cabalgata la conforman 18 carrozas, cinco pasacalles y una charanga, y cuenta con la participación de más de un millar de personas. Durante el recorrido se están repartiendo miles de obsequios y cerca de 8.000 kilos de caramelos, cumpliendo las normas de seguridad establecidas.

Como principal novedad, Sus Majestades realizan el tramo final del desfile a pie, favoreciendo un contacto más cercano con los niños, y el saludo oficial tiene lugar desde el balcón de la Casa del Monte, al encontrarse el ayuntamiento en obras.

En Cabra, tras la misa de Epifanía

En Cabra, tras la misa de Epifanía en la parroquia de San Francisco y San Rodrigo con la asistencia de Sus Majestades de Oriente, estos iniciaron a pie junto a su cortejo la Cabalgata de la Ilusión desde el colegio de Educación Especial Niño Jesús (Fundación Termens), contando para ello con la participación de su alumnado, además del acompañamiento de la Hermandad de la Expiración y la colaboración de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y el estreno de la nueva carroza del Rey Melchor.

La cabalgata, conformada por once carrozas, cinco grupos de calle, una banda de música, una charanga y un grupo de animación, finalizó en la plaza de España, con el acto de la adoración en el Belén municipal, tras repartir 3.000 kilos de caramelos, 7.000 pelotas de plástico, 1.000 balones de cuero, 5.000 peluches normales y 2.000 pequeños, 32 pelotas gigantes, unos 60 kilos de confeti, 16 peluches gigantes y 40 grandes, así como más de 26.000 unidades de golosinas variadas.

Diez carrozas en Priego de Córdoba

En Priego, un total de diez carrozas conforman el cortejo de la Cabalgata de Reyes, que salía a las 11.30 horas de la avenida Niceto Alcalá-Zamora, con un recorrido que, por tercer año consecutivo, ha sido más corto de lo habitual.

En concreto, la mágica comitiva discurre por la avenida de España, San Marcos, Lozano Sidro, Plaza Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Málaga, Fray Albino, Río y plaza de la Constitución, donde Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán a los niños y niñas de Priego su tradicional mensaje desde el balcón del Ayuntamiento.

En cuanto a los colectivos que toman parte en la Cabalgata, se encuentran la Asociación Centro Comercial Abierto (ACCA), Asociación Cultural Cal y Agua, la hermandad del Resucitado, cofradía de los Dolores (Rey Melchor), CD Ciclista Puerto del Cerezo, Asociación Cultural Fiestas del Carmen Ficar, hermandad del Nazareno (Rey Gaspar), Amigos del Carmen Amicar, Asociación Cultural Artesur, y hermandad de La Paz (Rey Baltasar).

El acompañamiento musical corre a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Los Turutas y una charanga integrada por varios componentes de la Banda Sinfónica de la EMMD de Priego.