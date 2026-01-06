Azuel sonríe: el sorteo del Niño se acuerda de esta aldea cordobesa de 200 vecinos

La suerte ha decidido hacer una parada especial en Azuel. El sorteo de la Lotería del Niño ha llevado la alegría hasta esta pequeña aldea de Cardeña, de apenas 200 habitantes, donde por primera vez en su historia ha tocado la Lotería Nacional. El protagonista es Tomás Gil, quien tras repartir el premio se ha autodenominado el Niño de Azuel, y que ha distribuido desde este rincón de la provincia de Córdoba 200.000 euros del primer premio entre un grupo de diez amigos.

Cada uno de ellos había adquirido diez décimos, todos con números diferentes. Uno de esos números, el 06703, resultó agraciado con el primer premio del sorteo. El décimo ganador fue adquirido en el bar El Pipa, en Cardeña, un establecimiento habitual en la vida diaria del municipio y que ahora queda ligado a este golpe de suerte.

"Es una auténtica locura"

“Repartir estos 200.000 euros entre los vecinos de mi pueblo es una auténtica locura”, reconocía Tomás Gil, todavía sorprendido por lo ocurrido. Dedicado al campo y jugador del equipo de fútbol sala de Pozoblanco, asegura que la mayor satisfacción ha sido poder compartir el premio con su entorno más cercano.

La celebración se ha extendido también por Azuel. Fefi Ruiz, propietaria del Bar Hermanos Ruiz, el único bar de la aldea, explicaba que “lo estamos celebrando por todo lo alto, porque es una alegría inmensa y, además, está muy repartida”.

Un pellizco modesto en cifras, pero enorme para un pueblo pequeño, que ha logrado que el frío gélido de este Día de la Lotería del Niño pase completamente desapercibido en Azuel, donde la suerte, por una vez, decidió quedarse a celebrar.