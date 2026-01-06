La Rentilla recibe 2,7 millones de euros del Gobierno para su almazara de Montilla

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado una ayuda de 2,7 millones de euros para la almazara de La Rentilla, una firma de carácter familiar cuyas instalaciones se encuentran en el kilómetro 10 de la carretera Montilla–Cabra, muy cerca de La Vereda del Cerro Macho, un núcleo de población situado en la Sierra de Montilla.

La ayuda del Gobierno de España se enmarca dentro de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, una inyección económica que vuelve a situar a esta histórica almazara montillana en el centro de una apuesta nacional por la modernización, la sostenibilidad y el arraigo al territorio rural.

La resolución provisional, dada a conocer recientemente por el departamento ministerial, incluye un total de 34 nuevas ayudas que suman casi 25 millones de euros en subvenciones y que alcanzan a proyectos repartidos por diez comunidades autónomas. Con estas adjudicaciones, el Ministerio da prácticamente por cerrada la segunda convocatoria del conocido como Perte Agroalimentario, uno de los instrumentos clave para reforzar un sector estratégico que combina tradición, empleo y capacidad de innovación.

Una de las ayudas de mayor cuantía

Entre las empresas beneficiarias figura La Rentilla y la ayuda recibida, una de las de mayor cuantía de esta convocatoria, permitirá avanzar en proyectos orientados a la modernización de procesos, la mejora de la eficiencia productiva y la implantación de soluciones más sostenibles en la fabricación de productos agroalimentarios, en línea con los objetivos generales del programa.

La lista de adjudicatarias refleja la diversidad del tejido agroindustrial español. Junto a La Rentilla aparecen firmas como Danone, en Aldaia, en la provincia de Valencia, que ha recibido 2,5 millones de euros; Panadería Milagros Díaz, en Illescas, con 2,3 millones; Destilerías Manchegas, en La Roda, con 2,1 millones; Urzante, en Tudela, con 2 millones; Cárnicas Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, con 1,7 millones; o La Charcutería Alemana, en Barcelona, con 1,1 millones de euros. Proyectos distintos, realidades empresariales muy variadas, pero un mismo hilo conductor: ganar competitividad sin perder raíces.

Desde 1992

En el caso de La Rentilla, la ayuda llega como un nuevo capítulo de una historia que se remonta mucho más atrás en el tiempo, concretamente hasta el año 1992, cuando Juan Antonio Riobóo Espejo decidió crear su propia almazara, apoyándose en la experiencia acumulada de su bisabuelo, que ya trabajaba en el sector del aceite allá por el año 1800.

Desde entonces, La Rentilla ha construido su camino, primero, comprando aceitunas y vendiendo aceites a granel, diferenciados por variedades tan presentes en la zona como la picual, arbequina u hojiblanca. Siempre con un énfasis claro en la calidad, acreditada mediante análisis exhaustivos que avalaban aceites vírgenes y vírgenes extra antes de su salida al mercado. Ese entusiasmo inicial acabó contagiando a la siguiente generación, hasta conformar un equipo familiar que ha impulsado un crecimiento constante.