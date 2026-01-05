«Trabajar desde el mundo rural es una ventaja»

-¿Cómo nació el proyecto de Café sin Intermediarios?

-El proyecto nació en 2014. Venimos del norte, concretamente de Barcelona, y llegamos a esta zona con la idea de cambiar un poco la cultura del café. Nos dimos cuenta de que desde Despeñaperros hacia abajo había menos tradición en el consumo de café de calidad, así que quisimos apostar por ofrecer una buena taza y acercar la cultura del café a esta parte de España.

-El café es un producto muy consumido, pero parece que no tiene la misma cultura que el vino o el aceite. ¿Dificultó eso su objetivo?

-En España, el vino nos lleva ventaja en ese aspecto, pero a nivel internacional no. El café es la segunda bebida más consumida del mundo, después del agua, y el segundo producto que más dinero mueve tras el petróleo. Cada vez hay más formaciones, catas y cultura cafetera.

-Lleva ya doce años de trayectoria. ¿Cómo se ha asentado el proyecto en la zona?

-Regalando mucho tiempo, haciendo muchas catas y estando detrás de la barra preparando cafés. El café de especialidad es más caro y al principio cuesta que la gente entienda el porqué. Al final, cuando pruebas una buena taza, repites. Ha sido un camino largo y complicado, pero ha merecido la pena.

-Sus cafés proceden de América Latina, África y Asia. ¿Qué aporta cada origen?

-Buscamos siempre los mejores cafés. En Centroamérica trabajamos mucho con Colombia y Brasil; en África, con Etiopía, que es la cuna del café. Cada origen tiene sus matices y sus particularidades. Siempre pongo el ejemplo del aceite: una finca a 1.500 metros de altitud da un producto diferente a una de 800 metros. En el café pasa exactamente igual, y eso se nota en aspectos como el sabor o el precio, por ejemplo.

-Al principio la entrada fue a través de la hostelería. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto?

-Nuestro objetivo era que en Pozoblanco y en la comarca de Los Pedroches se tomara buen café. Mucha gente que venía de fuera se sorprendía de la calidad. Luego abrimos la tienda para el público y hemos ido desarrollando la venta online y los marketplaces. Es un proyecto muy bonito y con mucha proyección.

-El crecimiento también se nota en el equipo humano.

-Empecé yo solo. Luego se fueron incorporando personas y hoy somos siete. Para nosotros es muy importante crear empleo en el mundo rural porque añade valor al proyecto.

-En el mes de noviembre recibieron el premio a Mejor Marca de Alimentación y Bebidas en los Marketplaces Awards Spain 2025. ¿Qué ha supuesto el premio?

-Ha supuesto un impulso enorme. En Madrid nadie conocía Café sin Intermediarios y de repente todo el mundo preguntaba quiénes éramos y de dónde veníamos. Al día siguiente los pedidos se dispararon. También mucha gente se interesó por trabajar con nosotros. El trato, el cuidado del producto y el cariño con el que hacemos las cosas se nota cuando el cliente recibe su café en casa.

-Trabajar desde una comarca rural es parte de vuestra identidad, ¿es una ventaja?

-Sí porque reducimos muchos costes frente a trabajar desde una gran ciudad, y ese ahorro lo invertimos en el producto. Eso encaja muy bien con el origen del producto, del café, que también nace en entornos rurales.

-¿Qué proyectos tienen de cara al recién estrenado 2026?

-Vamos a ampliar nuestras instalaciones y dar un paso más hacia mercados internacionales porque nos están demandando el producto desde fuera de España. Esos son los planes más inmediatos que tenemos en la empresa.