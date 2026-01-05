Los Reyes Magos en la provincia de Córdoba: dudas entre la lluvia y las nubes

Los municipios cordobeses celebraron este lunes sus Cabalgatas de Reyes Magos... cuando el tiempo lo permitió. La lluvia no fue homogénea en la provincia y las nubes se fueron desplazando durante la tarde hacia Levante. Algunas localidades apuraron al máximo sus opciones y aguardaron todo lo razonablemente posible para ver si la lluvia daba un respiro. En algunos casos los Reyes Magos hicieron acto de presencia; en otros, se optó por alternativas bajo resguardo; y los menos afortunados decidieron posponer sus desfiles hasta hoy.

Participantes en la Cabalgata de Lucena. / Manuel González

Lucena, una gran Cabalgata

Los Reyes Magos hubieron de demorar su llegada a Lucena por los condicionantes atmosféricos. Superado el mediodía, iniciaron el recorrido previo por residencias y centros asistenciales, desde la entidad Amara. Superadas las 19.30 horas, y tras el período de mayor riesgo de lluvia, comenzó la edición 2026 de la Cabalgata, sin correcciones en el itinerario, con 2.000 componentes en el cortejo y ante una multitudinaria afluencia. La Peña Amigos de los Magos proporcionó a Melchor, Gaspar y Baltasar, antecedidos de sus respectivos camellos, 3.000 kilos caramelos, 10.000 peluches, 9.000 juguetes y 75.000 bolsas de papel de chucherías.

Vista de una de las carrozas de Puente Genil. / Virginia Requena

Puente Genil, desfile tardío

A 20.30 de la tarde partió del barrio de Miragenil la Cabalgata de Reyes Magos de Puente Genil integrada por un total de 18 carrozas. A Papá Noel lo encarnó Carlos Molina, de la Corporación Bíblica la Sentencia de Edón; a Melchor José Alberto Sánchez (Corporación de Los Ataos); a Gaspar Juan Martos del Imperio Romano y a Baltasar Antonio García ( de Iluminaciones Ximenez).

La Cabalgata discurrió desde el barrio Bajo de la ciudad hasta la zona alta, transcurriendo por el paseo del Romeral , hasta el Tropezón.

Discurso de los Reyes de Oriente en el Ayuntamiento de Montilla. / José Antonio Aguilar

Montilla: varias paradas

En Montilla, Melchor, Gaspar o Baltasar repartieron cerca de 2.000 kilos de caramelos, 700 chocolatinas y 8.800 bolsas de snacks junto a 1.200 pelotas, 1.800 peluches y más de 20.000 gominolas y chucherías, durante todo el trayecto de la cabalgata que, este año, partió desde la Plaza Puerta de Montilla en torno a las 18.30 horas. El itinerario contempló varias paradas tanto en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la barriada de El Gran Capitán, como en la Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila, en la calle Corredera. De igual modo, el discurso de Sus Majestades de Oriente a la ciudadanía de Montilla se llevó a cabo desde el balcón del Ayuntamiento.

Niños disfrutando de la Cabalgata en Palma del Río. / José Muñoz Caro

A pesar de que la tarde apareció con nubosidad abundante, los magos hicieron su aparición por el Teatro Coliseo de Palma del Río para subir a sus carrozas. El Ayuntamiento proporcionó 5.400 kg de caramelos sin gluten y mil pelotas. Fueron nueve las carrozas del desfile, dos más que el año pasado, que albergaron la estrella de la ilusión, los tres Reyes Magos y carrozas de fantasía con temática Disney como Dumbo y un portal de Belén.

Una de las carrozas de Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

La Cabalgata de Almodóvar del Río estuvo formada por un cortejo formado por siete carrozas: Estrella de la Ilusión, Cartero Real, Melchor, AVV Nuevo Futuro de Los Mochos, Gaspar, Asoc. Cultural Patrod y Baltasar. Toda la comitiva realizó a pie el último tramo del recorrido, concretamente desde Cuatro Caminos y hasta la plaza de la Constitución. Este año se recuperó la tradición de realizar una gran tirada de caramelos desde los balcones de la Plaza de la Constitución (Ayuntamiento, Biblioteca Municipal y Ateneo Popular).

Desfile en Aguilar de la Frontera. / Gema Albornoz

Aguilar, más tarde

Las novedades que trajeron los Reyes este año son trajes nuevos y brillantes, hechos en Aguilar, concretamente en Bordados Eloy. La Cabalgata comenzó tarde, sobre las 20 horas, pero pudo hacer su recorrido para repartir miles de bolsas de snack, 800 kilos de caramelos tiernos sin gluten, 8.000 pelotas, miles de bolsas de chucherías, esponjitas, gominolas, monchitos, cientos de blísteres, peluches, puzles, libros de colorear, juegos educativos y mucho más. Los sonidos mágicos acompañaron a las 13 carrozas, junto a una gran nevada artificial.

Alegría en la Cabalgata de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Los Pedroches

En Pozoblanco, Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaron su recorrido a las seis de la tarde desde el recinto ferial. Junto a sus Majestades de Oriente hubo ocho carrozas diseñadas por colectivos del municipio. Entre todos, se repartieron 4.500 kilos de caramelos y más de 15.000 bolsas de chucherías.

Los Reyes Magos empezaron su recorrido por Villanueva de Córdoba en torno a las 15.30 horas: visitaron las residencias de Promi, Jesús Nazareno y Virgen de Luna, además de entregar regalos a los más pequeños en el Ayuntamiento. Por la parte partió la comitiva infantil.

Carroza real en Peñarroya-Pueblonuevo. / María Jesús Gómez

En Peñarroya-Pueblonuevo partió la Cabalgata de la Iglesia el Salvador El recorrido fue por Calle Peñas Rojas, Calle Alfonso Onceno, Calle Colmenillas, Plaza Ntra. Sra. Virgen del Rosario, Avenida José Simón de Lillo, Calle Espartero, Calle Alfonso XII, Calle Navarro Sáez, Calle República Argentina, Calle Carnaval, Calle Gustavo Adolfo Bécquer, Avenida de Andalucía, Plaza de Belmez, Calle Hernán Cortés, Calle Trinidad, Calle Federico García Lorca y Plaza Santa Bárbara.

Carroza y animación en Fuente Palmera. / Evaristo Guzmán

Fuente Palmera y alrededores

Fuente Palmera se llenó de ilusión en una tarde noche mágica con más de tres horas de cabalgata. Paralelamente se desarrollaron cabalgatas en los núcleos de La Ventilla, El Villar, Villalón y la ELA de Ochavillo del Río. En la mañana de este martes será el turno de La Herrería, Cañada del Rabadán, Silillos y La Peñalosa.

Por su parte, Fuente Carreteros también celebró su cabalgata este 5 de enero entregando al final de la misma regalos y juegos no sexistas ni relacionados con violencia a los niños y niñas menores de 12 años.

Los Reyes Magos en la recepción del Ayuntamiento de Montoro. / Casavi

Durante la tarde, SS.MM. los Reyes Magos de Oriente fueron recibidos oficialmente por las autoridades locales en la Plaza de la Constitución de Villa del Río. Tras la recepción, los Reyes Magos iniciaron la subida a pie hasta el Santuario acompañados de sus comitivas para venerar al niño Dios de Ntra. Patrona la Virgen de la Estrella Coronada. A las 18.00 horas comenzó la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. No obstante, poco después de su salida tuvo que refugiarse en la caseta.

En Montoro, la cabalgata constó de 12 carrozas, que repartieron casi 3.000 kilos de caramelos y numerosos regalos. La música de charangas y las animaciones infantiles acompañaron a cerca de 400 figurantes.

Recorrido en Bujalance, que se hizo en parte con lluvia. / José Escamilla

Bujalance, con lluvia

Bujalance se volcó con su cabalgata de Reyes Magos, vivida con gran expectación en una noche mágica para todos. A las 19.00 horas se inició la Gran Cabalgata, que fue multitudinaria, con una enorme afluencia de público en todas las calles y plazas del recorrido, y eso a pesar de que la lluvia hizo acto de aparición. El cortejo estuvo formado por las tres espectaculares carrozas de los Reyes Magos y varias plataformas artísticas de fantasía, acompañadas por pasacalles, con más de 300 figurantes.

Aplazamientos

El Consistorio prieguense anunció este lunes que la mágica comitiva visitará la localidad a partir de las 11.30 horas de este martes. En Cabra, los organizadores optaron por retrasar un poco la salida de la Cabalgata ante la incertidumbre del tiempo. Sin embargo, prefirieron optar por aplazar el cortejo hasta este martes a partir de las 11.30 horas. Baena optó por la misma solución y celebrará el desfile hoy.