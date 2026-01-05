Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardones de la Aepev

Premio al vino más innovador para el espumoso ‘G1 Brut Nature’ de Pérez Barquero

La distinción refleja el éxito de la colaboración de la histórica bodega de Montilla con la Universidad de Córdoba

Rafael Córdoba, presidente del Grupo Pérez Barquero, brinda con 'G1 Brut Nature'.

Rafael Córdoba, presidente del Grupo Pérez Barquero, brinda con 'G1 Brut Nature'. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El espumoso G1 Brut Nature de Bodegas Pérez Barquero de Montilla ha logrado el reconocimiento al vino más innovador en la decimoctava edición de los Premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev). Los miembros del colectivo han elegido los Mejores Vinos y Espirituosos de España tras una votación a doble vuelta en la que ha participado la mayor parte de sus asociados.

El proceso no ha sido sencillo ni rápido, pues en la primera fase se propusieron más de un millar de marcas, una cifra que da idea del pulso creativo y comercial del sector. De todas ellas, solo 143 vinos y vermús y 71 espirituosos alcanzaron la final, un filtro exigente del que han salido los galardones más codiciados.

Explorar nuevos caminos

En este amplio mapa del vino español, el reconocimiento al G1 Brut Nature de Pérez Barquero adquiere un valor especial. No solo por el premio en sí, sino por lo que simboliza: la capacidad de una bodega histórica montillana para explorar nuevos caminos, experimentar con estilos y presentar un espumoso que se ha consolidado como un importante caso de éxito de colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO).

