Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El desfile, en directoCabalgataGuíaJosé MingoranceInfraestructuras sanitariasParoExplosión en PalmaPrecio de la viviendaAdrián FuentesAgresión taxista
instagramlinkedin

Religión

El obispo de Córdoba inicia esta semana su primera visita pastoral a la diócesis

Los próximos viernes y el sábado estará en Nueva Carteya, antes de trasladarse a Baena

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en su despacho.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en su despacho. / E. Press

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, comienza el próximo fin de semana su primera visita pastoral oficial a la diócesis cordobesa. Aunque ya ha recorrido buena parte de la provincia, ahora se adentra a conocer de forma «cercana y directa» las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena-Castro del Río.

Comenzará su andadura el viernes, 9 de enero, a las 9.00 horas en la parroquia de Nueva Carteya para después recorrer las diez localidades que conforman este arciprestazgo: Espejo, Castro del Río, Llano del Espinar, Nueva Carteya, Doña Mencía, Zuheros, Luque, Baena, Albendín y Valenzuela.

En Nueva Carteya visitará el ayuntamiento, el colegio, Anfacar, a los miembros de La Decisión y concluirá la mañana en el instituto. Ya en la tarde, se reunirá con las religiosas, catequistas y voluntarios, celebrará la misa y mantendrá un encuentro con las cofradías.

Visita a las cooperativas

Asimismo, el sábado a las 10.00 horas será recibido nuevamente en Nueva Carteya para conocer el cementerio, la ermita de San Pedro, el Oratorio de las Angustias, así como las cooperativas y la fábrica de harina y panadería.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, culminará su paso por la localidad y se trasladará a Baena para presidir a las 19.00 horas, en la parroquia de Guadalupe, la misa de inicio de la visita pastoral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents