El obispo de Córdoba inicia esta semana su primera visita pastoral a la diócesis

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, comienza el próximo fin de semana su primera visita pastoral oficial a la diócesis cordobesa. Aunque ya ha recorrido buena parte de la provincia, ahora se adentra a conocer de forma «cercana y directa» las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena-Castro del Río.

Comenzará su andadura el viernes, 9 de enero, a las 9.00 horas en la parroquia de Nueva Carteya para después recorrer las diez localidades que conforman este arciprestazgo: Espejo, Castro del Río, Llano del Espinar, Nueva Carteya, Doña Mencía, Zuheros, Luque, Baena, Albendín y Valenzuela.

En Nueva Carteya visitará el ayuntamiento, el colegio, Anfacar, a los miembros de La Decisión y concluirá la mañana en el instituto. Ya en la tarde, se reunirá con las religiosas, catequistas y voluntarios, celebrará la misa y mantendrá un encuentro con las cofradías.

Visita a las cooperativas

Asimismo, el sábado a las 10.00 horas será recibido nuevamente en Nueva Carteya para conocer el cementerio, la ermita de San Pedro, el Oratorio de las Angustias, así como las cooperativas y la fábrica de harina y panadería.

De esta manera, culminará su paso por la localidad y se trasladará a Baena para presidir a las 19.00 horas, en la parroquia de Guadalupe, la misa de inicio de la visita pastoral.