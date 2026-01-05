Una mujer resulta herida por la explosión de una bombona en una vivienda de Palma del Río

Una mujer ha resultado herida este domingo tras la explosión de una bombona de gas en una vivienda situada en la calle Virgen de la Cabeza, en el barrio de La Soledad de Palma del Río. El suceso se produjo alrededor de las 15:30 horas, por causas que aún se investigan.

La afectada, que se encontraba en el interior del inmueble en el momento de la explosión, sufrió quemaduras de diversa consideración y fue trasladada de inmediato por los servicios de emergencia al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Fuera de peligro

Según ha confirmado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Palma del Río, la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque permanece ingresada debido a las lesiones provocadas por las quemaduras.

Estado de la vivienda tras la explosión, en Palma del Río. / José Muñoz Caro

La vivienda ha quedado precintada por la Policía Local, que actúa junto al Servicio de Bomberos. Ambos cuerpos han recomendado que se lleve a cabo una evaluación técnica para determinar si la detonación ha afectado a la estructura del inmueble.

Interior de la vivienda tras la explosión. / José Muñoz Caro

Desde el exterior se aprecian numerosos cascotes en la fachada, así como restos en el interior, reflejo de la fuerza de la explosión. Las autoridades mantienen la zona asegurada mientras avanzan las inspecciones y la investigación de las causas.