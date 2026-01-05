Sucesos
Una mujer resulta herida por la explosión de una bombona en una vivienda de Palma del Río
La víctima presenta quemaduras y permanece hospitalizada mientras técnicos municipales evalúan posibles daños estructurales en la vivienda
Una mujer ha resultado herida este domingo tras la explosión de una bombona de gas en una vivienda situada en la calle Virgen de la Cabeza, en el barrio de La Soledad de Palma del Río. El suceso se produjo alrededor de las 15:30 horas, por causas que aún se investigan.
La afectada, que se encontraba en el interior del inmueble en el momento de la explosión, sufrió quemaduras de diversa consideración y fue trasladada de inmediato por los servicios de emergencia al Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Fuera de peligro
Según ha confirmado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Palma del Río, la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque permanece ingresada debido a las lesiones provocadas por las quemaduras.
La vivienda ha quedado precintada por la Policía Local, que actúa junto al Servicio de Bomberos. Ambos cuerpos han recomendado que se lleve a cabo una evaluación técnica para determinar si la detonación ha afectado a la estructura del inmueble.
Desde el exterior se aprecian numerosos cascotes en la fachada, así como restos en el interior, reflejo de la fuerza de la explosión. Las autoridades mantienen la zona asegurada mientras avanzan las inspecciones y la investigación de las causas.
- La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad
- La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a la reparación de la calle Arenal en Fernán Núñez tras las lluvias
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades
- Peñarroya-Pueblonuevo saca siete plazas para trabajar en el Ayuntamiento
- Dcoop invertirá 20 millones de euros en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río