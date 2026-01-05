Lucena derrocha ilusión con una mágica Cabalgata de 22 carrozas

Los Reyes Magos hubieron de demorar su llegada a Lucena por los condicionantes atmosféricos, perseverando fieles en la renovación de la inocencia y la transmisión de una emoción singular, en el ocaso de la Navidad.

Superado el mediodía, iniciaron el recorrido previo, por residencias y centros asistenciales, desde la entidad Amara. Después de un intenso aguacero, y pasadas las 19.30 horas, comenzó la Cabalgata de la Ilusión de Lucena, con un total de 22 carrozas y más de 2.000 participantes. Un multitudinario público aguardó el itinerario de los Magos de Oriente.

El colectivo organizador, a fin de proteger a las 22 carrozas participantes, concentró a la totalidad de las plataformas en la calle del Bronce, en torno a la sede de la Peña Amigos de los Magos.

Participantes en la Cabalgata de Lucena. / Manuel González

La Banda de Música de Lucena, la Agrupación Musical de la Humillación, la Banda de la Fuensanta de Córdoba y la batucada Trigo Sucio se entremezclaban en un desfile con más de 2.000 componentes. Grupos de amigos, colectivos, la asociación de personas con discapacidad psíquica Amara o el ampa del colegio Nuestra Señora del Carmen aportaban las 12 carrozas inscritas en el concurso convocado por la Peña Amigos de los Magos, recreando, fundamentalmente, películas y producciones infantiles, con diseños y elaboraciones de sobresaliente nivel.

En un lateral del Paseo del Coso, uno de los puntos centrales, el Ayuntamiento acotó un espacio para las personas con movilidad reducida.

La Peña Amigos de los Magos proporcionó a Melchor, Gaspar y Baltasar, antecedidos de sus respectivos camellos, 3.000 kilos de caramelos, 10.000 peluches, 9.000 juguetes y 75.000 bolsas de papel de chucherías.