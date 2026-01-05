La Junta tiene en ejecución 13 obras en depuradoras de Córdoba por 85 millones

La Junta de Andalucía sigue avanzando en las obras de su competencia en materia hidráulica, que se ocupan sobre todo de la construcción de depuradoras a la que obliga la normativa europea. La Administración autonómica lleva años potenciando estas obras, que se reparten por todas las comarcas, y suponen un gran esfuerzo inversor.

En su conjunto, las obras hidráulicas de todo tipo previstas en la provincia (incluyendo las de La Colada que están adjudicadas pero paralizadas) superan los 250 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Son proyectos que requieren de la elaboración de proyectos técnicos previos, en ocasiones bastante complejos, lo que conlleva una larga tramitación. En la actualidad hay 13 obras en ejecución que suponen un montante de casi 85 millones de euros, de acuerdo con la información oficial facilitada por la Junta de Andalucía a este medio.

Valle Medio del Guadalquivir

Por comarcas, la más destacada es el Valle Medio del Guadalquivir, donde la inversión total es un tercio de la prevista para el conjunto de la provincia, con más de 87 millones de euros. En esta zona destacan algunas de las depuradoras (EDAR) más costosas del plan. Por ejemplo, la agrupación de vertidos de La Carlota, con un coste de adjudicación de 17 millones de euros, se encuentra actualmente en ejecución. Las obras se han completado al 55% y la fecha de recepción prevista es noviembre de este mismo año.

La EDAR de Guadalcázar, con un presupuesto de 4,6 millones de euros, también está muy avanzada (al 65%) y se prevé que esté completada en torno al próximo mes de junio. En esta misma zona, la EDAR de La Victoria se culminó en el año 2022.

El resto de proyectos en el Valle Medio del Guadalquivir están pendientes de licitación o en fase de redacción del proyecto. El más elevado por su cuantía económica es la EDAR de Posadas, que incluye la pedanía de Rivero de Posadas, y que tendrá un coste previsto de 18 millones de euros para atender a una población inferior a las 7.000 personas.

Subbética

La siguiente comarca por esfuerzo inversor es la Subbética, una región montañosa donde las canalizaciones y las propias instalaciones de depuración resultan más complicadas. El gasto total previsto supera los 50 millones de euros.

En esta comarca acaban de finalizar las obras de la EDAR de Fuente Tójar con más de dos millones de euros, y si todo va bien las instalaciones se podrían recibir la próxima semana. También se encuentra en ejecución, aunque no tan avanzada (se ha completado un tercio aproximadamente) la EDAR de Rute, una de las más costosas de toda la provincia con casi 18 millones de euros. Se espera su finalización para abril de 2027.

En el Norte

En la zona Norte, en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, las obras suman 45 millones de euros. Hay depuradoras que están a punto de finalizar o están ya acabadas. Por ejemplo, la reforma de la estación de Pozoblanco por más de seis millones de euros, ejecutada al 90%; está ye en marcha aunque su entrega final no se producirá en principio hasta mayo de este año. También está terminada la agrupación de vertidos de La Granjuela (2,4 millones), que se recibirá a lo largo de enero. Mientras tanto, la de El Guijo se encuentra ya al 80% y tiene una inversión de tres millones de euros. Y la de Fuente La Lancha, con una inversión parecida, acaba de ver el comienzo de las obras (está al 5%).

Autoridades en una visita institucional a las obras de la depuradora de San Sebastián de los Ballesteros. / CÓRDOBA

Resto de la provincia

En el Alto Guadalquivir hay una inversión prevista de 4,5 millones, con la EDAR de Algallarín en Adamuz ya terminadas y a punto de ser recepcionadas. En la Campiña de Baena se necesitarán 8,5 millones en total con la EDAR de Valenzuela también casi lista y con la entrega prevista a finales de enero. En la Campiña Sur hay dos obras en marcha y otras cuatro pendientes que suman 38 millones de euros. En julio de este año terminará la EDAR de La Rambla y Montalbán (casi 13 millones) y en octubre lo hará la de San Sebastián de los Ballesteros (4,5 millones).