Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, en colaboración con la asociación La Maquinilla, ha finalizado los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya, con una inversión superior a 7.500 euros, procedentes de recursos propios municipales.

Esta actuación supone "un importante paso adelante" en la recuperación del patrimonio local, ha indicado la alcaldesa, Mariví Paterna, y permite "avanzar en la puesta en marcha de nuevos servicios que fomenten el turismo y el desarrollo económico y social de nuestra localidad".

En la presentación de la finalización de los trabajos han estado presentes, junto a la alcaldesa, la concejala de Turismo, Mayte Sedano, y el presidente de la asociación La Maquinilla, Rubén Cañamaque.