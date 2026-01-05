Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puesta en valor del patrimonio

Finalizan los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya

La intervención, con un coste de 7.500 euros, se ha realizado en colaboración con la asociación La Maquinilla

Mariví Paterna, Mayte Sedano y Rubén Cañamaque, en la antigua estación de Peñarroya.

Mariví Paterna, Mayte Sedano y Rubén Cañamaque, en la antigua estación de Peñarroya. / M.J. Gómez

María Jesús Gómez

María Jesús Gómez

Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, en colaboración con la asociación La Maquinilla, ha finalizado los trabajos de electrificación de la antigua estación de Peñarroya, con una inversión superior a 7.500 euros, procedentes de recursos propios municipales.

Esta actuación supone "un importante paso adelante" en la recuperación del patrimonio local, ha indicado la alcaldesa, Mariví Paterna, y permite "avanzar en la puesta en marcha de nuevos servicios que fomenten el turismo y el desarrollo económico y social de nuestra localidad".

En la presentación de la finalización de los trabajos han estado presentes, junto a la alcaldesa, la concejala de Turismo, Mayte Sedano, y el presidente de la asociación La Maquinilla, Rubén Cañamaque.

