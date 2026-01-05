Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Córdoba vuelve a ser Centro Europe Direct durante el periodo 2026-2030

La designación "refuerza el papel de la institución provincial" como enlace entre la UE y la ciudadanía

Actividad sobre el Parlamento Europeo para jóvenes de la provincia celebrada el pasado verano en la Diputación de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha sido nuevamente seleccionada por la Comisión Europea como Centro Europe Direct para el periodo 2026-2030, una designación que, para la institución provincial, "refuerza el papel de la institución provincial como enlace directo entre la Unión Europea y la ciudadanía cordobesa". Así lo ha explicado la delegada de Juventud, Sara Alguacil, para quien "esta renovación reconoce la experiencia, trayectoria y compromiso continuado de esta institución en la promoción de los valores europeos, así como en la comunicación de las políticas, programas y oportunidades que la UE pone a disposición de la ciudadanía, las entidades locales, el tejido asociativo y el sector educativo".

Según Alguacil, el centro Europe Direct Provincia de Córdoba continuará actuando como punto oficial de información, orientación y participación ciudadana sobre Europa, contribuyendo a reforzar el conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y fomentando una ciudadanía activa, informada y comprometida. Además de facilitar el acceso de la ciudadanía, especialmente de la juventud, a las oportunidades que ofrece la Unión y promoviendo una mayor implicación en los asuntos europeos”.

“La renovación como Centro Europe Direct supone un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años y nos permite seguir acercando Europa a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, fomentando su participación activa y su conocimiento de los derechos y oportunidades que ofrece la Unión Europea", ha matizado Alguacil.

Formar a ciudadanos críticos, informados y comprometidos

Del mismo modo, la delegada de Juventud ha subrayado que "desde la Diputación de Córdoba seguiremos trabajando para que Europe Direct sea un espacio abierto, accesible y cercano, que contribuya a construir una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los valores democráticos y sociales del proyecto europeo".

Durante el periodo 2026-2030, Europe Direct Provincia de Córdoba desarrollará una amplia programación de actividades informativas, formativas y participativas en colaboración con municipios, centros educativos, asociaciones juveniles, universidades y entidades locales de la provincia dirigidas a distintos públicos con el objetivo de acercar Europa al territorio y favorecer la implicación de la sociedad cordobesa en los asuntos europeos.

"Con esta nueva selección, la Diputación de Córdoba reafirma su apuesta por Europa como espacio de oportunidades, cooperación y desarrollo, alineando su acción con las prioridades estratégicas de la Unión Europea y contribuyendo al fortalecimiento del proyecto europeo desde el ámbito local. No podemos olvidar que esta institución forma parte de la Red Eurodesk y es embajadora de la Iniciativa Ciudadana Europea”, ha concluido Alguacil.

Principales actividades y funciones de Europe Direct Córdoba

El centro Europe Direct Provincia de Córdoba proporciona información actualizada y veraz sobre la Unión Europea, sus políticas, programas y derechos de la ciudadanía. Además de dar a conocer prioridades estratégicas de la UE, con especial atención a juventud, sostenibilidad, digitalización e inclusión social. De este modo se busca fortalecer la visibilidad de la UE a nivel provincial.

Del mismo modo, se vienen organizando acciones de divulgación y sensibilización, como jornadas, talleres, charlas y campañas informativas, y se trabaja en centros educativos para fomentar el conocimiento de la Unión y la participación juvenil.

Se busca, también, facilitar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones europeas, promoviendo una Europa más cercana y participativa; y colaborar con la Red Europe Direct nacional y europea y otras iniciativas europeas a nivel regional, nacional y de la Unión Europea.

