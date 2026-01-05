La Diputación de Córdoba vuelve a ser Centro Europe Direct durante el periodo 2026-2030

La Diputación de Córdoba ha sido nuevamente seleccionada por la Comisión Europea como Centro Europe Direct para el periodo 2026-2030, una designación que, para la institución provincial, "refuerza el papel de la institución provincial como enlace directo entre la Unión Europea y la ciudadanía cordobesa". Así lo ha explicado la delegada de Juventud, Sara Alguacil, para quien "esta renovación reconoce la experiencia, trayectoria y compromiso continuado de esta institución en la promoción de los valores europeos, así como en la comunicación de las políticas, programas y oportunidades que la UE pone a disposición de la ciudadanía, las entidades locales, el tejido asociativo y el sector educativo".

Según Alguacil, el centro Europe Direct Provincia de Córdoba continuará actuando como punto oficial de información, orientación y participación ciudadana sobre Europa, contribuyendo a reforzar el conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y fomentando una ciudadanía activa, informada y comprometida. Además de facilitar el acceso de la ciudadanía, especialmente de la juventud, a las oportunidades que ofrece la Unión y promoviendo una mayor implicación en los asuntos europeos”.

“La renovación como Centro Europe Direct supone un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años y nos permite seguir acercando Europa a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, fomentando su participación activa y su conocimiento de los derechos y oportunidades que ofrece la Unión Europea", ha matizado Alguacil.

Formar a ciudadanos críticos, informados y comprometidos

Del mismo modo, la delegada de Juventud ha subrayado que "desde la Diputación de Córdoba seguiremos trabajando para que Europe Direct sea un espacio abierto, accesible y cercano, que contribuya a construir una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los valores democráticos y sociales del proyecto europeo".

Durante el periodo 2026-2030, Europe Direct Provincia de Córdoba desarrollará una amplia programación de actividades informativas, formativas y participativas en colaboración con municipios, centros educativos, asociaciones juveniles, universidades y entidades locales de la provincia dirigidas a distintos públicos con el objetivo de acercar Europa al territorio y favorecer la implicación de la sociedad cordobesa en los asuntos europeos.

"Con esta nueva selección, la Diputación de Córdoba reafirma su apuesta por Europa como espacio de oportunidades, cooperación y desarrollo, alineando su acción con las prioridades estratégicas de la Unión Europea y contribuyendo al fortalecimiento del proyecto europeo desde el ámbito local. No podemos olvidar que esta institución forma parte de la Red Eurodesk y es embajadora de la Iniciativa Ciudadana Europea”, ha concluido Alguacil.

Principales actividades y funciones de Europe Direct Córdoba

El centro Europe Direct Provincia de Córdoba proporciona información actualizada y veraz sobre la Unión Europea, sus políticas, programas y derechos de la ciudadanía. Además de dar a conocer prioridades estratégicas de la UE, con especial atención a juventud, sostenibilidad, digitalización e inclusión social. De este modo se busca fortalecer la visibilidad de la UE a nivel provincial.

Del mismo modo, se vienen organizando acciones de divulgación y sensibilización, como jornadas, talleres, charlas y campañas informativas, y se trabaja en centros educativos para fomentar el conocimiento de la Unión y la participación juvenil.

Se busca, también, facilitar el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones europeas, promoviendo una Europa más cercana y participativa; y colaborar con la Red Europe Direct nacional y europea y otras iniciativas europeas a nivel regional, nacional y de la Unión Europea.