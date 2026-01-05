Presupuestos
La Diputación de Córdoba destina 4,9 millones a proyectos culturales en la provincia
La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí contará con 800.000 euros para impulsar la creación artística y apoyar a artistas cordobeses.
La Diputación de Córdoba ha designado un presupuesto de 4,9 millones de euros para 2026, destinado a fortalecer la actividad cultural en toda la provincia. Así lo ha explicado Gabriel Duque, diputado de Cultura, que ha detallado las principales líneas de apoyo a municipios, entidades y artistas.
Apoyo a la cultura municipal y local
Entre las acciones previstas, se destinarán 200.000 euros a la convocatoria Somos pueblo, somos cultura, dirigida a federaciones, asociaciones y entidades culturales de municipios de menos de 50.000 habitantes.
Asimismo, la partida para las bandas de música de la provincia se incrementa en 100.000 euros, alcanzando los 400.000 euros, motivado por el éxito de esta línea de ayudas en 2025 y la relevancia de estas formaciones en la vida cultural de los municipios.
Protección y valorización del patrimonio histórico
La Diputación mantiene tres líneas de ayudas centradas en la conservación del patrimonio histórico:
- 200.000 euros para la restauración del patrimonio histórico municipal.
- 100.000 euros para la restauración del patrimonio de entidades privadas.
- 100.000 euros para el Plan de Castillos, enfocado en la promoción y puesta en valor de estas fortificaciones históricas.
Proyectos culturales y reconocimiento del talento
El presupuesto para proyectos culturales municipales asciende a 1,25 millones de euros, repartidos en:
- 700.000 euros para el Circuito Provincial de Cultura.
- 300.000 euros a proyectos de municipios de más de 20.000 habitantes.
- 250.000 euros a Proyectos Singulares.
Además, se destinan 781.000 euros a programas culturales de promoción, 107.000 euros a distintas convocatorias de premios culturales y 250.000 euros al convenio con la Orquesta de Córdoba.
Averroes, protagonista de 2026
Entre los proyectos culturales más relevantes de 2026, destaca la conmemoración del 900 aniversario del nacimiento de Averroes. En torno al 14 de abril, la Diputación organizará conferencias, publicaciones y una exposición de gran valor en la Galería de Presidencia, acercando al público el legado de esta figura clave de la Córdoba musulmana.
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
El presupuesto de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí alcanzará los 800.000 euros, aportados casi íntegramente por la Diputación, para apoyar la actividad de artistas cordobeses consolidados y emergentes.
Entre las iniciativas destacan:
- 200.000 euros en subvenciones de apoyo a la creación artística.
- Premios a los mejores expedientes académicos de la Mateo Inurria y Dionisio Ortiz (5.000 euros).
- Programa divulgativo con 8.300 euros de presupuesto.
Duque ha resaltado que el Centro Botí ha batido récord de visitantes en 2025 gracias a propuestas innovadoras como Patio de la Botí, y ha confirmado que para 2026 ya está cerrado todo el programa expositivo, que incluye la continuidad de Botí itinerante, acercando las exposiciones a los municipios de la provincia.
