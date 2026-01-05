El Consistorio de Montilla proyecta recuperar el Cerro Don Juan con fondos europeos

El Ayuntamiento de Montilla ha sacado a licitación las obras de recuperación natural y ambiental del Cerro Don Juan y del entorno de los lagares de la Sierra para mejorar su conectividad con el casco urbano. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 155.000 euros, representa una actuación estratégica que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: vivir la experiencia del vino en Córdoba, que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La iniciativa, que forma parte de un programa global dotado con más de 2,7 millones de euros, persigue consolidar uno de los espacios naturales más singulares de la Sierra de Montilla, reforzando su valor ambiental, paisajístico y turístico. No se trata únicamente de intervenir sobre el terreno, sino de devolverle al Cerro Don Juan una continuidad ecológica que lo conecte de manera más natural con los lagares de la Sierra y, en última instancia, con la propia ciudad.

En ese sentido, la actuación prevista contempla una serie de trabajos orientados a mejorar de forma integral el entorno. El proyecto incluye labores de paisajismo que permitirán integrar mejor el espacio en el paisaje serrano, así como la instalación de señalización que facilite la interpretación del entorno y el tránsito responsable por la zona.

Mejora del medio ambiente

A ello se suman trabajos de limpieza del terreno y de mejora del medio ambiente, pensados para favorecer la regeneración natural del monte mediterráneo, junto a servicios específicos de repoblación forestal con el objetivo de reforzar la presencia de especies vegetales propias del lugar.

Este enclave natural representa el mayor espacio de monte mediterráneo de la Sierra de Montilla

Estas obras llegan en un momento especialmente significativo para el Cerro Don Juan, un año después de que el Ayuntamiento de Montilla destinara 32.000 euros a la adquisición de una finca de 1,6 hectáreas situada frente al Cerro Macho. Esta operación permitió ampliar hasta las 6,6 hectáreas la superficie de este enclave natural de propiedad municipal, considerado el mayor espacio de monte mediterráneo de la Sierra de Montilla.

Completar la titularidad pública de todo el cerro era una aspiración largamente compartida por el Consistorio y por la Asociación de Vecinos «Los Cerros», cuya sede se encuentra en el Aula de la Naturaleza ubicada en este entorno, donde cada año celebran su popular Remate de Vendimia.

La finca incorporada al patrimonio municipal estaba dedicada al cultivo del olivar, pero desde el primer momento el objetivo fue iniciar un proceso de renaturalización que permita igualar estos nuevos terrenos con el resto del cerro, donde la regeneración vegetal se ha producido de manera espontánea en las últimas décadas.

Una recuperación intensa y planificada

La intención municipal es que esta recuperación se realice ahora de forma más intensa y planificada, apoyándose precisamente en los recursos económicos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. De igual modo, estas inversiones buscan reforzar la conectividad del Cerro Don Juan mediante nuevos senderos que lo enlacen con los lagares cercanos, abriendo la puerta a nuevas sinergias entre el turismo de naturaleza y el enoturismo en una de las zonas de mayor interés paisajístico y cultural de la Campiña Sur.

En los últimos años, el Cerro Don Juan ha sido objeto de diversas mejoras que han contribuido a su protección y puesta en valor. A la construcción del Aula de la Naturaleza se han sumado la creación de una zona de aparcamiento en el margen de la carretera de Cuesta Blanca y la instalación de un sistema de videovigilancia.

Además, la importancia del Cerro Don Juan trasciende lo paisajístico. Su abundante matorral y su configuración como monte mediterráneo lo convierten en un auténtico refugio para la fauna autóctona de la Campiña, un patrimonio natural que estas actuaciones pretenden preservar. n