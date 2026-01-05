La Cabalgata de Reyes Magos de Cabra retrasa su salida en una hora para esquivar la lluvia

La Cabalgata de Reyes Magos de Cabra retrasa su horario de salida en una hora, debido al anuncio de lluvia prevista por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la tarde de hoy lunes, 5 de enero.

Así, según informaba la asociación Cabalgata Reyes Magos de Cabra a última hora de la noche de ayer domingo 4 de enero, y en comunicación con el consistorio y las personas implicadas en la salida de la Cabalgata de la Ilusión 2026, la salida tendrá lugar a las 18.15 horas desde el colegio de Educación Especial Niño Jesús (Fundación Termens), manteniendo el recorrido inicial así como la llegada a la plaza de España y posterior Adoración al Niño Jesús en el Belén municipal.

Recepción en el Consistorio

Por otro lado, todas las visitas de la mañana y primera hora de la tarde se mantienen en el horario previsto. La llegada y recepción oficial de Sus Majestades de Oriente al Consistorio se ha realizado a las 10.00 horas, con presencia de parte de la corporación municipal ante los Reyes Magos.

Recepción a los Reyes Magos en el Consistorio de Cabra. / José Moreno

Posteriormente, se realizarán una serie de visitas a distintas entidades como la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la sede de la asociación de Alzheimer ADAE y la casa hogar de FAISEM, el colegio Carmen de Burgos, la Fundación Promi, el convento de las Agustinas Recoletas y el colegio de Educación Especial Niño Jesús (Fundación Termens).