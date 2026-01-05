La basílica de san Juan de Ávila de Montilla vuelve a ser templo jubilar en este semestre

La basílica de san Juan de Ávila de Montilla volverá a convertirse en templo jubilar para conmemorar el quinto centenario de la ordenación sacerdotal del Doctor de la Iglesia, cuyas reliquias se veneran en la localidad. La Penitenciaría Apostólica ha concedido un semestre jubilar que dará comienzo este martes y se prolongará hasta el próximo 31 de mayo, un tiempo de gracia en el que los peregrinos que acudan a este enclave podrán obtener la indulgencia plenaria.

Así lo recoge un decreto del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que alude expresamente al protocolo de la Penitenciaría Apostólica en el que se detallan las condiciones establecidas para obtener esta indulgencia.

La decisión sitúa de nuevo a Montilla en el mapa de los grandes destinos de peregrinación, evocando etapas recientes de especial intensidad espiritual, como el Año Jubilar de 2019 o el trienio comprendido entre 2012 y 2015, cuando se celebró la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia universal.

Imagen de san Juan de Ávila en la basílica de Montilla, donde se custodian las reliquias del asceta. / José Antonio Aguilar

El semestre jubilar que arranca este martes no solo tiene una dimensión litúrgica, sino también profundamente simbólica. Y es que coincide con los quinientos años de la ordenación sacerdotal del llamado Maestro de Santos, una figura clave del siglo XVI cuya huella permanece viva en la ciudad. Durante estos meses, Montilla espera recibir a fieles, estudiosos y visitantes atraídos por la figura de un hombre que dedicó su vida a la renovación espiritual, educativa y pastoral de su tiempo.

Las reliquias recorrerán los seminarios españoles

En ese sentido, está previsto que las celebraciones incluyan un recorrido de las reliquias de san Juan de Ávila por los seminarios españoles, una iniciativa que pretende acercar su legado a las nuevas generaciones de sacerdotes. Además, el día de san Juan de Ávila, que este año se conmemorará el 7 de mayo, contará con una celebración especialmente solemne.

Durante la tradicional novena se espera la presencia de una «destacada personalidad eclesiástica» y de nueve obispos, que se darán cita en Montilla para rendir homenaje al santo. La Iglesia de Córdoba vuelve así a subrayar la vinculación profunda entre san Juan de Ávila y Montilla.

Nacido el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, el asceta manchego desarrolló una intensa labor intelectual y pastoral. Fundó centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, además de colegios en muchas ciudades andaluzas. Su influencia espiritual alcanzó a figuras de la talla de san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada.