Rute consolida su liderazgo turístico y supera los 100.000 visitantes esta Navidad

Rute vuelve a los 100.000 visitantes durante la campaña de Navidad que ahora termina. A falta de una cifra final, pues hasta el 6 de enero los museos y otros atractivos están abiertos, el alcalde, David Ruiz, estima que, según los datos que refleja el contador que se instala en uno de los museos, o con las cifras de la oficina municipal de turismo, estos tres meses de campaña han sido muy buenos, marcando el principal periodo turístico para Rute.

Además, el mes de diciembre ha sido excelente en visitas, empezando por el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, cuando se contabilizaron más de 25.000 visitantes. Desde que la campaña turística diera comienzo, coincidiendo con el puente del 12 de octubre, «Rute ha recibido estos más de 100.000 visitantes, consolidando así a la localidad como un destino vinculado a su sector agroalimentario de los mantecados, licores y embutidos», destaca David Ruiz.

El alcalde recuerda que esto es posible gracias a que «todos remamos en la misma dirección», poniendo de ejemplo al sector empresarial directamente vinculado, como es el de los fabricantes de mantecados, licores y embutidos, unido al comercio, restauración y a la hospitalidad del municipio. David Ruiz recuerda que este 2025 ha sido un año muy especial, «ya que uno de los referentes turísticos de nuestra localidad, como es el Belén de Chocolate, de Galleros Artesanos, ha cumplido 25 años. Todos valoramos esta iniciativa que supone uno de los principales atractivos». También este año «hemos celebrado el 30 aniversario del monumento al Anís de Rute, todo un símbolo de identidad y un legado cultural que viaja más allá de nuestras fronteras llevando siempre el nombre de Rute», añade el regidor ruteño.

Visitantes a una de las destilerías de Rute esta Navidad. / Manuel Padilla

Una temporada, y más en estas fechas, en la que la ocupación de los alojamientos turísticos en Rute llega al 100%. Alojamientos que suman 296 camas, a las que desde primeros de diciembre se une una nueva iniciativa con la inauguración de alojamientos El Parque, con siete habitaciones y siete plazas de parking en pleno centro urbano, en la calle del mercado. Una iniciativa promovida por la familia Córdoba que busca dar por un lado solución entre semana a la necesidad de alojamiento de muchos profesionales que llegan o pasan por Rute, como comerciales o representantes, y los fines de semana a los visitantes turísticos. Es una nueva forma de alojamiento adaptada a los tiempos actuales, totalmente digitalizada, dijo en la presentación Anselmo Córdoba, director del Museo del Anís.

Desde otro de los centros locales, como es el Museo del Jamón, su director, Pablo Jiménez, analiza estas tres décadas de apuesta turística como un completo éxito para un municipio de las dimensiones de Rute, que ronda los 10.000 habitantes. «Cuando empezamos éramos el único pueblo que apostó en firme por el periodo navideño; sin embargo, hoy hay muchas más localidades y capitales de provincia que promueven el turismo de Navidad contando con grandes presupuestos. Aun así seguimos siendo un destino elegido por miles y miles de personas», explica Pablo Jiménez.

Puesto de turrón en Rute. / Manuel Padilla

Nuevas dotaciones municipales vienen sumándose desde el Ayuntamiento de cara a la campaña de Navidad. Este año el paseo del Fresno cuenta con un módulo de aseos públicos, recién instalado junto al aparcamiento, que ha contado con una inversión de 40.000 euros, a través del Plan Diputación Invierte. También se ha instalado en este paseo del Fresno una oficina de turismo, un mercadillo navideño y dos grandes carpas que dan servicio a los eventos programados durante dicha campaña.