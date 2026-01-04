Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia

La evolución de las previsiones atmosféricas ha motivado el retraso del inicio de la Cabalgata de la Ilusión de Lucena hasta las 19:00 horas de mañana, lunes 5 de enero. Los tramos de mayor inestabilidad, y una probabilidad de lluvia más acentuada, se concentran a primera hora de la tarde y, en consecuencia, la Peña Amigos de los Magos, “en comunicación directa” con el Ayuntamiento, ha resuelto demorar una hora y 50 minutos el comienzo del desfile, inicialmente fijado a las 17:10 horas.

El recorrido se mantiene intacto, sin ninguna modificación, pese a posponer la salida desde la sede de la Peña Amigos de los Magos. La entidad organizadora ha informado, de otro lado, que la Adoración al Niño Jesús tendrá lugar a las 15:30 horas, en el Portal de Belén de la Plaza Nueva.

Las decisiones han sido acordadas en una reunión protagonizada por la junta directiva de la Peña Amigos de los Magos, en la mañana de este domingo, después de “comprobar la disponibilidad” del operativo de seguridad y del conjunto de los servicios movilizados.

La Cabalgata de la Ilusión 2026 volverá a concentrar a 22 carrozas, número máximo de plataformas disponibles. La cifra de participantes, entre componentes de las carrozas, figurantes y cuatro agrupaciones musicales, suma 2.302 personas. Entre las principales novedades, sobresale la intervención de la Banda de Música Caído y Fuensanta, de Córdoba; y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Humillación, de Lucena.

La Peña Amigos de los Magos aporta a los Reyes Magos 3.000 kilos caramelos; 10.000 peluches; 9.000 juguetes; y 75.000 bolsas de papel de chucherías.

Lucena sí asistirá, en la tarde del día 6, festividad de los Reyes, una Cabalgata, en el núcleo residencial de Cristo Marroquí y Campo de Aras. La comisión de Fiestas, por las desfavorables previsiones del tiempo, resolvió trasladar del 4 al 6, a partir de las 13:00 horas, esta tradicional comitiva, con un total de 13 carrozas, y la clásica original del reparto de tapitas y copas y copas de vino, con la presencia de mulos tirando de los carruajes. En esta edición, esta recreación incorpora una nueva carroza, representando a La Estrella de Oriente.