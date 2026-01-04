Puente Genil retrasa por la lluvia la Cabalgata de Reyes Magos.

La tradicional Cabalgata de Reyes MagosPuente Genil modificará este año su horario de salida, debido a la previsión de lluvia prevista a primera hora de la tarde del lunes, 5 de enero, por lo que finalmente se realizará a las 19.30 horas. Los Reyes Magos estarán encarnados por Carlos Molina, que asumirá el papel principal en la comitiva, y junto a él desfilarán José Sánchez como Melchor, Juan Martos como Gaspar y Antonio García como Baltasar. Partirán a las 19.30 horas del barrio de Miragenil para continuar por Don Gonzalo, Cantarerías, Santa Catalina, Madre de Dios, Aguilar, Romeral, Matallana y Tropezón.

El Ayuntamiento de Puente Genil informa de que, tras analizar las previsiones meteorológicas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la tarde del lunes, se ha decidido ajustar el horario de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 con el fin de garantizar su celebración y la seguridad de participantes y público.

Según las previsiones, la lluvia remitirá en torno a las 18.00 horas, lo que obliga a retrasar aproximadamente una hora el inicio del desfile. De este modo, la Cabalgata de Reyes Magos iniciará su recorrido por Miragenil a las 19.30 horas.

Cambios en la organización de las carrozas

Para asegurar una organización fluida, todas las carrozas deberán concentrarse entre las 18:00 y las 18:30 horas en la avenida Presidente Adolfo Suárez, desde donde bajarán hacia Miragenil ya en orden de salida y escoltadas por la Policía Local. Si la evolución del tiempo se mantiene conforme a lo previsto, la Cabalgata podrá desarrollarse con normalidad, en una noche fresca, pero propicia para disfrutar del brillo de las luces, la magia del cortejo y la ilusión de niños y mayores.

El Ayuntamiento ruega la máxima puntualidad y el respeto a las indicaciones del personal encargado de coordinar el desfile, especialmente en una edición en la que el retraso obligado por la meteorología hace necesario evitar paradas innecesarias.

Asimismo, se recuerda que el único punto habilitado para subir a las carrozas será la plaza Charo Prieto, debiendo evitarse hacerlo en la zona de la confitería, salvo en el caso de aquellas carrozas que tengan allí su ubicación asignada.

Nuevo horario y recorrido

El horario y recorrido que realizarán las 18 carrozas participantes es el siguiente. Salida a las 19.30 horas desde Plaza de Santiago (Miragenil), Plaza Nacional, Don Gonzalo, San Sebastián, Cantarerías, Santa Catalina, Madre de Dios, Aguilar, Paseo del Romeral, Susana Benítez, Avenida Manuel Reina y Parque del Tropezón

El concejal delegado de Urbanismo, Festejos, Agricultura y Comercio, Joaquín Reina, agradece la colaboración de todas las personas implicadas (personal municipal, Policía Local, Egemasa y personal de la Delegación de Festejos) y confía en que Puente Genil vuelva a vivir una Cabalgata llena de emoción, participación y espíritu navideño.