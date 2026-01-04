Seguridad
Peñarroya-Pueblonuevo implanta un sistema municipal de videovigilancia
Instala cámaras en cuatro puntos para mejorar la seguridad y la ordenación del tráfico
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha puesto en marcha un nuevo sistema de videovigilancia con la instalación inicial de cuatro puntos estratégicos en distintas zonas del municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad, la ordenación del tráfico y la convivencia ciudadana. Los primeros puntos de control se han instalado en las avenidas de Andalucía, Ferrocarril y José Simón de Lillo, así como la glorieta Virgen de los Dolores. Estas zonas, según indica el Consistorio, permiten «una cobertura eficaz de vías principales y puntos clave del municipio».
El sistema cuenta con cámaras de alta definición, monitorización en tiempo real y revisión posterior de imágenes, preparado para futuras ampliaciones o reubicaciones según las necesidades municipales.
Con esta actuación, el Ayuntamiento «refuerza su compromiso con la seguridad, el civismo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía», indican desde el Ayuntamiento. Para Alejandro Fernández, concejal de Seguridad Ciudadana, «esta herramienta es fundamental para reforzar la seguridad y prevenir conductas incívicas. No se trata solo de sancionar, sino de disuadir y concienciar». Entre estas conductas, se vigilarán especialmente el abandono de residuos, los actos vandálicos y el uso del mobiliario urbano.
Por su parte, Antonio Luis Luna, concejal de Movilidad, asegura que «estos puntos permitirán una mejor ordenación del tráfico y una mayor seguridad vial en zonas de alta circulación».
