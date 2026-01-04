La Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, dependiente de la Diputación, ha firmado acuerdos de colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para financiar inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en instalaciones y edificios municipales.

La delegada de Energía y presidenta de la Agencia, Tatiana Pozo, ha explicado que estas ayudas forman parte de la convocatoria provincial de subvenciones para proyectos de eficiencia energética en entidades locales, gracias a la cual se han puesto en marcha iniciativas que supondrán una reducción de más de 250 toneladas de CO₂.

Pozo ha destacado que esta disminución del consumo energético derivará en un ahorro de más de 50.000 euros anuales en la factura eléctrica de los ayuntamientos “teniendo en cuenta los precios actuales de la electricidad”, explica la Diputación en una nota de prensa.

Ocho ayuntamientos reciben ayudas de la Agencia Provincial de la Energía para proyectos de eficiencia en edificios y alumbrado. / CÓRDOBA

La responsable provincial ha señalado además que, sumando esta convocatoria a otras dirigidas al sector empresarial, centros de mayores y hogares de pensionistas, la Diputación ha destinado 1,4 millones de euros a inversiones enfocadas al ahorro energético y la reducción de emisiones.

Ayuntamientos beneficiarios y proyectos financiados

La Agencia Provincial de la Energía concede: