Diputación de Córdoba
Ocho ayuntamientos reciben ayudas de la Agencia Provincial de la Energía para proyectos de eficiencia en edificios y alumbrado
Las actuaciones permitirán reducir más de 250 toneladas de CO₂ y generar un ahorro estimado superior a 50.000 euros anuales en la factura eléctrica municipal
La Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, dependiente de la Diputación, ha firmado acuerdos de colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para financiar inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética en instalaciones y edificios municipales.
La delegada de Energía y presidenta de la Agencia, Tatiana Pozo, ha explicado que estas ayudas forman parte de la convocatoria provincial de subvenciones para proyectos de eficiencia energética en entidades locales, gracias a la cual se han puesto en marcha iniciativas que supondrán una reducción de más de 250 toneladas de CO₂.
Pozo ha destacado que esta disminución del consumo energético derivará en un ahorro de más de 50.000 euros anuales en la factura eléctrica de los ayuntamientos “teniendo en cuenta los precios actuales de la electricidad”, explica la Diputación en una nota de prensa.
La responsable provincial ha señalado además que, sumando esta convocatoria a otras dirigidas al sector empresarial, centros de mayores y hogares de pensionistas, la Diputación ha destinado 1,4 millones de euros a inversiones enfocadas al ahorro energético y la reducción de emisiones.
Ayuntamientos beneficiarios y proyectos financiados
La Agencia Provincial de la Energía concede:
- Cañete de las Torres → 9.900 euros para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en fuentes urbanas.
- Castro del Río → 9.900 euros para la mejora de la envolvente y sustitución de ventanas del CEIP Virgen de la Salud.
- Fuente Obejuna → 10.000 euros para colocación de toldos en los colegios públicos rurales El Porvenir y Posadilla.
- La Granjuela → cerca de 10.000 euros para instalar luminarias led y farolas solares en el cementerio municipal.
- La Guijarrosa → 10.000 euros para sustituir el alumbrado público por tecnología led.
- Monturque → 9.900 euros para la sustitución de luminarias de alumbrado público por led.
- Villaharta → 10.000 euros para mejorar la envolvente de la Casa de la Cultura mediante sustitución de puerta y ventanas.
- Villanueva del Duque → 10.000 euros para renovar la envolvente del Salón Polivalente mediante sustitución de puertas y ventanas.
