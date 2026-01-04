Fiestas navideñas
Baena cambia de día de la Cabalgata de Reyes por la previsión de lluvia
Este es el nuevo horario tras las modificaciones por el pronóstico del tiempo
La tradicional Cabalgata de Reyes Magos de Baena modificará este año su día de salida al día 6, debido a la previsión de lluvia prevista para la tarde del lunes, 5 de enero, por lo que finalmente se realizará la salida a las 11.00 horas desde el pabellón deportivo Juan Carlos I.
El Ayuntamiento de Baena informa de que, tras analizar las previsiones meteorológicas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la tarde del lunes, se ha decidido trasladar la Cabalgata de Reyes Magos 2026 al día 6 con el fin de garantizar su celebración y la seguridad de participantes y público.
El recorrido se mantiene intacto, sin ninguna modificación. Salida desde el pabellón deportivo Juan Carlos I, calle Salvador Muñoz, avenida Cervantes, Virrey del Pino, plaza España, cardenal Herranz y plaza de la Constitución.
Todas las niñas y niños podrán saludar a los Reyes Magos después de salir al balcón y recibirán un regalo especial.
Este cambio no afecta a la visita de su Majestades los Reyes Magos a las distintas residencias de Baena el día 5, que comenzará a las 10:00 en Futuro Singular, para continuar en la iglesia de San Francisco, paseo por San Pedro, Convento Madre de Dios, residencia Divino Maestro, Ilunion y la Casa Grande.
