El Roscón Gigante de Lucena endulza la Navidad

La vigésimo cuarta edición del Roscón de Reyes Gigante de Lucena ha ensayado con éxito su celebración en una jornada de sábado y resguardado, frente a la lluvia, en el Mercado de Abastos.

El Ayuntamiento, promotor de una iniciativa turística y benéfica, habilitó la puerta orientada a la Plaza de Archidona y dibujó un circuito, dentro de la instalación municipal, entre la calle principal y los pasillos laterales.

La masiva afluencia a este tradicional reclamo, con unas 5.000 porciones de dulce, se ha impuesto a las modificaciones de localización física, ya que habitualmente acontece en el Paseo del Coso, y de emplazamiento temporal, al desarrollarse en fin de semana.

Roscón de Reyes Gigante en Lucena / MANUEL GONZÁLEZ

Hasta 14 trabajadores de la Panadería Nuestra Señora de Araceli emplearon 12 horas, desde el inicio de la madrugada, para elaborar un roscón de 750 kilos y 137 metros de longitud, «con siete metros más que hace un año», puntualizaba Agustín Graciano, responsable de la empresa familiar.

Los ingredientes, en cantidades descomunales, abarcaron 195 kilos de harina; otros tantos de azúcar; 150 docenas de huevos; unos 50 kilos de fruta escarchada e, igualmente, la misma cantidad de crema; 70 kilos de nata; 30 kilos de margarina y hasta 30 litros de zumo de naranja. «Hemos hecho un poco más que otros años porque es la primera vez que es en sábado», precisaba Graciano.

El roscón dio para unas 5.000 porciones de dulce. / Manuel González

La delegación municipal de Turismo también reubicó en el interior de la Plaza de Abastos al grupo Azúcar y Canela, justo en la entrada, para amenizar la espera en las interminables filas e interpretar villancicos flamencos en una actividad benéfica.

Decenas de voluntarios de la Asociación Despertar vendieron tickets, con la aportación mínima de 1,50 euros, incluyéndose el plato de roscón y café o chocolate, y repartieron las porciones para recaudar fondos para Proyecto Hombre, entidad con más de dos décadas de trayectoria en la atención contra las adicciones. Hasta Lucena viajaron asistentes de varias comarcas con la pretensión de saborear un Roscón de Reyes Gigante con proyección autonómica.