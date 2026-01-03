Sucesos
Evacuada al hospital Reina Sofía una mujer de 44 años tras el incendio de una casa en Villaviciosa de Córdoba
Los bomberos de la capital actúan ante el incendio de dos contenedores en Las Quemadillas y un conato de fuego en un coche aparcado en el Figueroa
Una mujer de 44 años de edad ha sido evacuada al hospital Reina Sofía tras un incendio registrado en su vivienda, en la localidad de Villaviciosa de Córdoba.
En concreto, según informa el servicio de Emergencias 112, el siniestro ocurrió en la tarde de ayer viernes, a las 19.00 horas, en una casa de la calle Almería.
Otros incendios en la capital
Por su parte, los bomberos de Córdoba informan a este periódico de dos contenedores quemados en Las Quemadillas, durante la pasada madrugada. Además, efectivos de este cuerpo acudieron a un conato de incendio en un coche aparcado en la zona del Figueroa, aunque finalmente los propios integrantes del vehículo pudieron sofocar las llamas apagando la batería eléctrica del vehículo.
