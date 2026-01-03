Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuada al hospital Reina Sofía una mujer de 44 años tras el incendio de una casa en Villaviciosa de Córdoba

Los bomberos de la capital actúan ante el incendio de dos contenedores en Las Quemadillas y un conato de fuego en un coche aparcado en el Figueroa

La mujer fue evacuada al hospital Reina Sofía tras arder la vivienda que habitaba en Villaviciosa de Córdoba.

/ CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una mujer de 44 años de edad ha sido evacuada al hospital Reina Sofía tras un incendio registrado en su vivienda, en la localidad de Villaviciosa de Córdoba.

En concreto, según informa el servicio de Emergencias 112, el siniestro ocurrió en la tarde de ayer viernes, a las 19.00 horas, en una casa de la calle Almería.

Otros incendios en la capital

Por su parte, los bomberos de Córdoba informan a este periódico de dos contenedores quemados en Las Quemadillas, durante la pasada madrugada. Además, efectivos de este cuerpo acudieron a un conato de incendio en un coche aparcado en la zona del Figueroa, aunque finalmente los propios integrantes del vehículo pudieron sofocar las llamas apagando la batería eléctrica del vehículo.

Evacuada al hospital Reina Sofía una mujer de 44 años tras el incendio de una casa en Villaviciosa de Córdoba

