La Diputación de Córdoba logra 1,5 millones de euros de los fondos europeos Interreg para promover la economía social

La Diputación de Córdoba ha recibido la aprobación del proyecto Agrosocial Plus con el que logra una subvención de 1,5 millones de euros en el marco del Programa Interreg VI-A España-Portugal, financiado por el Fondo Feder. El proyecto, liderado por la institución provincial, “tendrá un presupuesto de dos millones de euros que permitirán reforzar la línea de trabajo iniciada con la fase previa de Agrosocial y ampliar el alcance de su cooperación transfronteriza hasta 2028”.

Así lo ha manifestado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha destacado que “el proyecto ha sido seleccionado como una iniciativa estratégica por su contribución a la economía social agroalimentaria, la cohesión territorial y la innovación rural en España y Portugal”.

La iniciativa está financiada por el programa Interreg España-Portugal (POCTEP) con un presupuesto de 2.062.429,85 de euros, de los cuales 1.546.822,39 euros son aportados por el Fondo Feder de la Unión Europea, mientras que el 25% restante corresponde a las entidades beneficiarias, bajo la coordinación de la Diputación de Córdoba. Con una duración de tres años (2026-2028), el proyecto persigue consolidar espacios rurales más competitivos y sostenibles a través de la innovación aplicada, el empleo de calidad y la cooperación público privada con cooperativas, reforzando la conexión entre productores, entidades públicas y agentes económicos de España y Portugal.

Fuentes ha añadido que “el proyecto Agrosocial Plus se ejecutará a través de un consorcio formado por doce entidades públicas y organizaciones empresariales, entre las que se encuentran Confagri, Agaca, Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que representan a miles de productores del ámbito rural”.

El proyecto Agrosocial Plus

El proyecto Agrosocial Plus está coordinado por la Diputación de Córdoba, como beneficiario principal, y cuenta como socios con las diputaciones de Cáceres, Cádiz y Lugo, la Fundación Europea para la Innovación (INTEC), las cooperativas agroalimentarias de Andalucía y Extremadura y entidades de Portugal como el Ayuntamiento de Fundao, así como CONFAGRI, la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, la Associação Odiana y la Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca.

Agrosocial Plus impulsará actuaciones orientadas a acompañar a cooperativas, agricultores y empresas de economía social mediante living labs agroalimentarios, la Escuela Transfronteriza de Alta Diercción, rutas de emprendimiento social, ferias y acciones de valorización de productos locales y programas de capacitación dirigidos a jóvenes, nuevos emprendedores y profesionales del sector.