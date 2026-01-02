El Auto Sacramental de los Reyes Magos de El Viso vuelve en 2026 con una espectacular puesta en escena

Con la frase «¡que empiecen los Reyes!» comenzó este viernes la representación del Auto Sacramental de los Reyes Magos correspondiente a 2026 en la céntrica Plaza de la Constitución de El Viso, una obra que se podrá ver hasta el martes 6 de enero.

Una cita, declarada de interés turístico de Andalucía, que hacen realidad los más de 250 viseños que toman parte en la representación en papeles con o sin diálogos, en la coral, en los coros de baile, como figurantes o en otras tareas de coordinación, producción, sonido o iluminación.

La representación era muy esperada, ya que sólo se realiza cada cuatro años, si bien, por ajustes de la pandemia, la última edición fue en enero de 2023. El Ayuntamiento ha colocado un enorme graderío con capacidad para más de 1.200 personas, más la zona de sillas, albergando a casi 1.400 espectadores en el día del estreno.

Con los nervios propios del primer día comenzaba la representación minutos después de las ocho de la tarde, con la presentación y la aparición de todos los actores en escena.

Dos horas apasionantes en las que se narra la historia del nacimiento de Jesús, con la Anunciación y el edicto de empadronamiento de los judíos, la Virgen y San José pidiendo posada, los pastores en su majada, el nacimiento, la aparición del Ángel de la estrella y la adoración al Mesías por los pastores y por los Reyes Magos.

Tras un videomapping que se proyecta también en los primeros instantes sobre el decorado, con música épica, se desarrolla la representación, sucediéndose los villancicos cantados en directo por la Coral de la Peña de los Reyes Magos y que anticipan las escenas.

Más de la mitad de la plaza es decorado

En un decorado que ocupa más de la mitad de la plaza se sitúan la carpintería, el mercado, el mesón, el telar, la gran puerta romana, las posadas, el Palacio de Herodes, la candela con los pastores y, por supuesto, en el centro, el portal de Belén, donde nace Jesús al calor también de una reproducción de una vaca frisona, que para eso estamos en Los Pedroches. Y hasta la fachada del Ayuntamiento se integra en la obra con un mural pintado que la cubre.

El Viso representa el Auto Sacramental de los Reyes Magos / RAFA SÁNCHEZ

Con unos efectos sonoros y de luces que engrandecen la puesta en escena, los espectadores pudieron disfrutar de la aparición de los romanos, algunos a caballo incluso en carro como momento previo a la Anunciación del Ángel a la Virgen María que traerá al mundo a Jesús, respondiendo la Virgen: «Mi voluntad es la vuestra, que es a su vez la del Señor».

Se llegaba al edicto de César para el empadronamiento con el fin de hacer un censo. Para darle cumplimiento, José y María se encaminan a Belén, donde nacería Jesús. Momento destacado es la petición de posada por parte de José ante el inminente nacimiento, pero después del rechazo de los posaderos se tienen que albergar en un portal.

Dos bebés para hacer de Jesús

La siguiente escena es la aparición de los pastores y luego el nacimiento de Jesús, representado por dos bebés, Triana y Elías, de apenas 3 o 4 meses. De sus cuidados se encargan San José, que es Pablo López, y la Virgen María, encarnada por Marta García.

Uno de los papeles más simpáticos es el del joven Jusepe (Carmelo Medina), que comenta a sus compañeros pastores el paso de una estrella y luego con la anunciación del Ángel a estos, a los que les dice que no teman y que «hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo Señor».

Los efectos, las luces, la música y el buen hacer de los actores viseños despertaron los aplausos y elogios del público en muchos momentos de la puesta en escena.

El Auto sacramental de los Reyes Magos prosigue con la adoración de los pastores al Niño Jesús y las palabras que le dedican los pastorcitos y también con los bailes, instante especial con los 60 integrantes del grupo de baile realizando vistosas coreografías, reflejo del folklore popular, en honor del Niño Dios.

La Virgen agradece a los pastores su visita y les señala que «agradezco el obsequio que les habéis hecho» , además de que «habéis tenido el privilegio de ser los primeros que han visto a Jesús».

Jusepe y la pastorcilla en borrico

Momentos de regocijo después con la entrada de Jusepe y la pastorcilla Rebeca (Ana Camacho), por cierto en borrico, después con la aparición de los tres Reyes, también a caballo, «por el arenal», que encarnan Rafael Murillo, Pablo Ramírez y José María Sicilia.

La tensión viene del Palacio de Herodes, donde éste monta en cólera al decirle su emisario que han venido «tres extranjeros» para adorar al Rey de los Judíos que ha nacido. Algo que Herodes califica de «deshonra» y que no va a consentir que otro ostente el trono de Judea, para finalizar con la llegada de los Reyes al portal para adorar al Niño con oro, incienso y mirra.

Actores durante uno de los bailes típicos de la representación popular. / Rafa Sánchez

La movilidad, los cambios de lugares de escena y los villancicos dan gran dinamismo a la obra, que terminó de nuevo con todos los actores en escena y con una gran ovación del público puesto en pie.

El director de la obra dice adiós tras 40 años

El director de la obra, José Rafael López, que tras 40 años al frente de la dirección ha anunciado que deja esta responsabilidad después de esta edición, señaló que «el año que tocan los Reyes es muy especial y son muchos meses de casting, preparativos y luego llegan los ensayos, vestuario, retocar decorados y mucho más».

Según indicó el director, «para cualquier viseño es un orgullo y un honor salir en los Reyes» y es «impresionante cómo no se les olvidan los diálogos a aquellos que en algún momento han salido». López aseguró que «es orgullo y seña de identidad de El Viso».

En este sentido, el alcalde, Juan Díaz, puso de manifiesto que el Auto Sacramental «es fruto del esfuerzo y la ilusión de todo un pueblo que en él ha reflejado y refleja parte de su idiosincrasia». Díaz subrayó que «esta escenificación supone cumplir con un ritual centenario que une con los hilos invisibles de la tradición a los viseños de hoy con los de siempre».

Mantas, bufandas y cañones de calor para hacer frente al frío

Para proporcionar algo de calor al público se han repartido mantas y bufandas y hay cañones de calor. Como novedad este año, la zona de gradas cuenta con una gran cubierta para resguardar al público de lluvia si la hubiera. Además, en su carácter inclusivo habrá algunas funciones con intérprete de lenguaje de signos.

Con unas representaciones que en el siglo XIX comenzaron los frailes franciscanos, con un texto adaptado del de Gaspar Fernández Ávila y de Miguel Linares y que ha llegado a nuestros días, la emoción contagia a los espectadores. Meses de ensayos y preparativos con el Ayuntamiento al frente, con la Peña Cultural Reyes Magos y con el apoyo de la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía, la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, la Mancomunidad, Cajasur o la Caja Rural.