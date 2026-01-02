Sucesos
La Guardia Civil rescata a un hombre de 80 años atrapado en una arqueta tras sufrir un accidente de tráfico en Villaviciosa de Córdoba
El octogenario, de origen británico, pasó la noche a la intemperie y fue hallado seminconsciente y con hipotermia a dos kilómetros del vehículo accidentado
La Guardia Civil ha localizado y rescatado en Villaviciosa de Córdoba a un hombre de 80 años, de origen británico, que se encontraba desaparecido y había quedado atrapado en una arqueta de paso de agua, en una situación que suponía un serio riesgo para su vida.
El operativo se activó tras la llamada de su esposa, que alertó de que el hombre -con posibles problemas cognitivos- había salido la tarde anterior con su vehículo y no había regresado a su domicilio. Inmediatamente, una patrulla se desplazó a la vivienda para recabar información y establecer las primeras líneas de búsqueda, explica el instituto armado en una nota de prensa.
Dispositivo intensivo de rastreo
Con la descripción del desaparecido y de su vehículo, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo, apoyado por patrullas de zonas próximas, contactos con vecinos, y la inspección de los itinerarios habituales del octogenario.
La investigación permitió localizar el coche, accidentado en el camino El Algarrobillo. A partir de ese hallazgo, la búsqueda se intensificó ante la posibilidad de que el conductor hubiera intentado desplazarse por sus propios medios.
Localizado semiinconsciente y en estado grave por hipotermia
Finalmente, los agentes encontraron al hombre a unos 2 kilómetros del lugar del accidente, atrapado por una piedra junto a una arqueta de la carretera A-3075, lo que le impedía pedir ayuda. Se encontraba semiinconsciente, con un cuadro severo de hipotermia, mojado y tras haber pasado la noche a la intemperie, además de presentar heridas y magulladuras en las extremidades.
Los guardias civiles consiguieron liberarlo con seguridad y lo evacuaron de inmediato al Centro Médico de Villaviciosa de Córdoba, donde recibió asistencia urgente y fue estabilizado. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Reina Sofía para una evaluación más completa.
Recomendación de la Guardia Civil
La Guardia Civil recuerda que cualquier emergencia puede comunicarse a través del teléfono 062, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.
